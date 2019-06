Ohne Erfolg hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Samstag um 19 Uhr und Montag um 8.30 Uhr versucht, in einen Tierwarenhandel in der Friedrich-List-Straße in Sigmaringen einzubrechen. Er probierte mehrfach, eine Seitentüre aufzuhebeln, scheiterte jedoch am Widerstand der Tür. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/1040.