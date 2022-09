Einblicke in Alltag von Demenzkranken

Am 21. September ist Welt-Alzheimertag. Seit 1994 finden am 21. September in der ganzen Welt vielfältige Aktivitäten statt, um die Öffentlichkeit auf die Situation der Alzheimer-Kranken und ihrer Angehörigen aufmerksam zu machen. Daher laden das Vinzenz von Paul gGmbH – St Michaelstift und die Pfarrgemeinde St. Johann, Sigmaringen am Mittwoch, 21. September, um 18.30 Uhr zur Kooperations- Informationsveranstaltung „Demenz – den Weg gemeinsam gehen“ ins Bildungswerk Gorheim ein. Ratsuchende, pflegende Angehörige und Interessierte erhalten Einblicke und praxisnahe Informationen, können in die Rolle eines dementen Menschen hineinfühlen und -spüren. Auf dem Demenzparcours können sie erfahren, wie sich Menschen mit Alzheimer fühlen, ihre Umwelt wahrnehmen und was diese Erkrankung für ihren Alltag bedeutet. Professionelle Ansprechpartner stehen mit Rat und Tat und für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist kostenlos.