Einblick in die Tagespflege in St. Martin

Bei einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 25. September, von 14 bis 17 Uhr stellten die Vorstände der Kirchlichen Sozialstationen im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch Sabine Feig und Ulrich Wichert und ihr Team den zahlreichen Interessenten die Einrichtung und das Konzept der Tagespflege St. Martin vor.

Mit Führungen durch die Räumlichkeiten, sowie durch die Offenheit der Mitarbeiterinnen bei Fragen rund um die Tagespflege bekamen die Besucher einen Einblick in die Atmosphäre von St. Martin. Auch die abwechslungsreichen Angebote hätten überzeugt, so die Veranstalter. Bei Kaffee und einem reich bestückten Kuchenbuffet fand ein reger Gesprächsaustausch statt. Der Gospelchor Spirit of Joy aus Gammertingen konnte dazu mit einem abwechslungsreichen Programm begeistern.

Mit der Eröffnung der Tagespflege hat die Sozialstation St. Martin das Pflegeangebot in Gammertingen um einen Baustein erweitert. Das Betreuungsangebot für ältere Menschen, die alleine leben, bietet für sie eine Abwechslung und neue Impulse. Gleichzeitig wurde damit ein Angebot für pflegende Angehörige geschaffen, die dadurch spürbare Entlastung und Hilfe bei der Betreuung erfahren.