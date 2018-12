Ein Wunschstern wird vom Baum geweht und findet dennoch einen Besitzer

Die Spendenbereitschaft der Bevölkerung in Sigmaringen und Meßkirch ist ungebrochen hoch, wenn es darum geht, Kindern aus benachteiligten Familien eine Freude zu machen – dieses Fazit ziehen die Mitarbeiter des Caritasverbandes Sigmaringen.

Denn die diesjährige Weihnachtssterneaktion war wieder ein voller Erfolg. „Es kamen sogar noch mehr Geschenke zusammen, als im vorigen Jahr“, berichtet Stefanie Thiel, Referentin für Soziale Dienste und Migration beim Caritasverband. Und damit ist auch ziemlich sicher, dass es im kommenden Jahr wieder diese ungewöhnliche Geschenkeaktion geben wird. Der Arbeitsaufwand ist allerdings sehr groß.

Der Caritasverband Sigmaringen hatte die Bevölkerung aufgefordert, Geschenke an bedürftige Kinder zwischen drei und 14 Jahren aus der Region im Preisniveau zwischen 15 und 20 Euro zu spenden, die sie sich zu Weihnachten gewünscht hatten. Kinder, für die der Gabentisch an Weihnachten sonst sehr klein ausfallen wird, weil die Eltern einfach kein Geld haben.

Diese Kinder durften ihre Wünsche auf Sterne schreiben, die dann an Weihnachtsbäumen angebracht wurden. Diese wurden in der Kirche am Markt, der Volksbank, der Kreissparkasse Sigmaringen, vor dem Edeka Sigmund und im Rathaus in Sigmaringen und in der Sparkasse und im Rathaus in Meßkirch aufgestellt. In Meßkirch wurden 159 Päckchen abgegeben und in Sigmaringen waren es 207.

Viele Geschenkegeber haben sich laut Caritas große Mühe beim Einpacken gegeben. Persönliche Weihnachwünsche waren teilweise darauf geschrieben und auch hübsche Schleifen fehlten nicht. Durch zusätzliche Sponsoren wie die Bürgerstiftung Sigmaringen, die Kreissparkasse Sigmaringen, die Volksbank Bad Saulgau, die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, die Volksbank Meßkirch und die Stadt Meßkirch konnte sichergestellt werden, dass wirklich jedes Kind auch ein Geschenk bekommt. Und manchmal spielte auch der Zufall mit. „Beim Edeka in Sigmaringen stand der Baum mit den Wunschsternen im Freien und der Wind hatte einen solchen Stern abgerissen und weggeweht. Eine Passantin flog er vor die Füße. Sie hob ihn auf und entschied sich dann spontan, jetzt auch ein Geschenk zu besorgen“, berichtet Stefanie Thiel. Die Übergabe der Päckchen erfolgte in Meßkirch und in Sigmaringen an die Eltern der Kinder – und sorgte für viele strahlende Gesichter.