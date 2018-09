Ein Wochenende im Zeichen des Zollerhof-Bieres

Der Reigen der hiesigen Oktoberfeste ist eröffnet: Beim Hoffest der Brauerei Zoller-Hof lieferte die Oktoberfest-Party am Samstagabend im vollbesetzten und stimmungsgeladenen Festzelt einen fulminanten Auftakt. Begeisterung der Besucher auch am Sonntag, als das Hoffest unter anderem mit einem Human-Soccer-Turnier, Führungen, Verkostungen, Spielstraße und Hofständen lockte.

Der Fassbieranstich oblag in diesem Jahr weder Geschäftsführer Ralf Rakel noch seiner Frau, Inhaberin Claudia Sieben, sondern Geburtstagskind Christian Strugacevac, Mitarbeiter und „Allrounder“ bei Zoller-Hof. Mit Hammer und Schürze, die er nicht gebraucht hätte, gab er mit gekonnten drei Schlägen den Gerstensaft frei. Die Sigdorfer Partyband „Hautnah“ war garant für beste Unterhaltung, sie heizte nicht nur mit Ballermann-Ohrwürmern und Solo-Einlagen dem Publikum richtig ein, und so standen beizeiten Karos, Dirndl und Lederhosen sowie jede Menge Zoller-Hof-Krüge auf Tischen und Bänken.

Zoller-Hof-Hymne

„Wir sind in diesem Jahr mehr als ausverkauft, die Leute sind super drauf und das alles freut uns natürlich sehr“, äußerte sich Brauerei-Chefin Claudia Sieben am Abend hoch zufrieden. „Und dass unsere Zollerhof-Hymne so gut ankommt, hätten wir so auch nicht erwartet.“ Textsicher und lautstark interpretierten Band und Gäste die Hymne, die eigens von Bandleader Frank Boos arrangiert und textlich auf Bierdeckeln verewigt wurde.

Das Hoffest am Sonntag stand ebenfalls mit Brauereiführungen und Bierverkostungen ganz im Zeichen des Bieres, diente aber auch der Unterhaltung für die ganze Familie. Im gut besuchten Festzelt sorgten die Musikkapelle Benzingen und die Skyline Bigband für die musikalische Umrahmung, Hofstände warben mit Handwerk, Kreativität und Kulinarischem.

Übergroßes Tischkicker

Vor dem Festzelt sorgte ein Event für ganz besonderen Spaß: das Human-Soccer-Turnier, eine Art Tischfußball mit Menschen als Kickerfiguren, das in diesem Jahr erstmalig von der Zoller-Hof-Brauerei in Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“ ausgetragen wurde. Zehn Mannschaften, darunter auch Mannschaften aus Frankreich, Holland und Italien, kämpften um den von der Brauerei gestifteten Wanderpokal. „Das ist eine totale Gaudi, das bringt super Stimmung“, zeigte sich Conny Kieling, die mit ihrem Süßwarenstand viele Jahre das Brauerei-Hoffest begleitet und unterstützt, beeindruckt. Die Meldungen der Mannschaften zum Human-Soccer-Turnier liefen im Vorfeld etwas schleppend an, „aber daran arbeiten wir, dann klappt es im nächsten Jahr sicher noch besser“, resümierte eine sichtlich begeisterte Claudia Sieben, die es sich selbst nicht nehmen ließ und in Shirt und Tüll-Röckchen mit ihrer Mannschaft „Zoller-Hof Hopfenranken“ ganz passabel den Fußball kickte. Zahlreiche Zuschauer feuerten die Mannschaften an und am Ende belegte die Mannschaft „Karaceing Karlsruhe“ den ersten Platz, gefolgt von „Judo Sigmaringen“ und „KLJB Blochingen“.

Ein weiteres Highlight: Der leuchtend rote Old-Fred-Container, eine Art Sportsbar mit diversen Monitoren und einer neuen Zapftechnik, stand erstmalig vor Ort. Ebenso zum ersten Mal dabei waren die Studenten des Soccerturnier-Gewinnerteams vom Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), die mit ihrem selbsterschaffenen Rennauto so manche Reifenspuren auf den Asphalt brannten. „Uns gibt es seit 2006 und seit 2008 unterstützt uns Zoller-Hof, das ist echt eine super Partnerschaft“, erzählten die jungen Männer. Sie entwickeln und bauen Rennautos komplett selbst, nur der Motor werde gesponsert. Und so war das zehnjährige Partnerschaftsjubiläum willkommener Anlass, bei Zoller-Hof vorbeizuschauen. Dass die Studenten nun noch den Wanderpokal mitnehmen, hat dem Jubiläum sicherlich noch überraschenderweise die Krone aufgesetzt.