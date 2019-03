Ein weiteres Start-up zieht auf dem Inno-Camp ein

Angenagte Bäume, kunstvolle Dämme, plattgewalzte Wasserrutschen: Meistens fallen nur ihre Spuren auf, Biber selbst zeigen sich eher selten.

Deshalb hat Thomas Moosbrugger auch nicht schlecht gestaunt, als ihm am Mittwoch um 23 Uhr mitten in Langenargen ein besonders stattliches Exemplar über den Weg lief. Die tierische Begegnung hielt der Wirt des Kavalierhauses in einem Video fest, das auf schwäbische.de zu sehen ist.

Ich wollte den Biber nicht stalken, und außerdem haben die Tiere riesengroße Zähne.