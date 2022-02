Ein weiterer Schritt in der Ausbildung zum Koch getan

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kurz vor den Fasnetsferien gibt es für 76 LIZE-Köche an der Liebfrauenschule etwas zu feiern. „Modulwechsel“ bedeutet Abschluss eines und zugleich Neubeginn des nächsten Qualifizierungsbausteins in der IHK zertifizierten Berufsausbildung zum Koch beziehungsweise zur Köchin. Jeweils nach einem halben Jahr bekommen die Schüler*innen insgesamt acht Mal ein Zertifikat sowie eine IHK Zertifizierung und eine Schürze in einer neuen Farbe bestickt mit ihrem aktuellen Modul.

Die kleine Zeremonie fand im Rahmen der regulären Gruppenstunden in der Lehrküche des Lize statt. Astrid Felbick, die Projektleiterin, gratulierte zusammen mit Alois Schmidt, dem Ausbildungsleiter und den Küchenmeistern, Enrico Netto und Michael Angl den LIZE-Köchen, die auf acht Gruppen verteilt kochen und aus aktuellem Grund nur für das Foto kurz zusammenkommen durften. Die Schulleiter Gerald Eisen und Manfred Engler ließen es sich nicht nehmen, die Modulzertifikate persönlich auszuhändigen und sparten nicht mit Lob sowie Wertschätzung gegenüber den fast vollständig anwesenden LIZE-Köchen. Diese strahlten vor Stolz und freuen sich schon auf die große Jahresabschlussfeier im Sommer beim Schulfest unter hoffentlich besseren Bedingungen.