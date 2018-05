Ein Tag nur für Männer – Zutritt mit Sondererlaubnis auch für Frauen

Röhrende Motoren und ein Geruch von Benzin und Abgasen in der Luft, da fühlen sich echte Männer in ihrem Element. Deshalb veranstalten „Schwäbische Zeitung“ und die Brauerei Zoller-Hof am Samstag von 10 bis 17 Uhr den Aktionstag „Men only“. Natürlich darf auch die Braut auf dem Sozius mitkommen, wenn es um die Besichtigung neuer Motorradmodelle, Autos, BBQ-Smoker oder Grills geht. Neue Kettensägen erleichtern die beliebte Männerarbeit im Wald und verschiedene Tinktürchen lassen die Chromteile am Auto glänzen. Es gibt ein vielfältiges Angebot an Waren, Speisen und Getränken und viele aktuelle Informationen.