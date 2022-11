Ein spannender Tag auf der Südback

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sigmaringen/Stuttgart - Die Südback ist die größte deutsche Bäckermesse und für Azubis im Bäcker- und Konditorenhandwerk hochinteressant. Die angehenden Bäckereifachverkäuferinnen und Bäcker der Bertha-Benz-Schule waren bei der Messe in Stuttgart mit dabei. Neue Ideen, kreative Produkte, Präsentationen von Backwaren – es gab viel zu sehen, zu hören und auch zu probieren.

Gleichzeitig stellten sich die Auszubildenden des dritten Lehrjahres einem anspruchsvollen Wettbewerb. Ein sehr spannendes und herausforderndes Ereignis für alle Auszubildenden und die Fachlehrkräfte.

Für die Bäckereifachverkäuferinnen bestand die Aufgabe darin, drei verschiedene und abwechslungsreiche Brote zu gestalten, bei denen das Auge mitisst. Unterstützt durch ihre Lehrerinnen Daniel Lindner und Regina Bieger, kreierten die Schülerinnen trendig, kreativ und kunstvoll belegte Brote.

Mit ihrer Idee „Berufsschule á la Benz“ starteten die Verkäuferinnen hochmotiviert in den Wettbewerb. Sie erreichten mit ihren ausgefallenen Kreationen, „Sweet Dream“, „Rustico“ und „Veggie-Ecke“ den dritten Platz und können stolz auf ihre erbrachte Leistung sein.

Die Bäcker hatten die Aufgabe, zehn Stücke Hefefeinteig mit einer Füllung aus 1200 Gramm herzustellen, damit belegten sie den dritten Platz.

Die Bäcker stellten mit ihrem Fachlehrer Günter Lutz „Edle Nusskronen“ her, die aus einem Dinkel-Hefefeinteig mit Emmer bestehen, gefüllt mit Walnuss und Whisky, Mandel und Marille, Pistazien und Haselnuss. Die edlen Tropfen wurden uns von der Destille Steinhauser aus Kressbronn zur Verfügung gestellt. Der Teig mit Füllung wird jeweils zu Schnecken aufgerollt sowie geschnitten, in Ringe zu einer Krone zusammengelegt und später gebacken und glasiert.

Ein Wettbewerb ist immer eine besondere Herausforderung für die Auszubildenden, da sie in einer fremden Umgebung nach allem schauen müssen, Geräte, Maschinen, et cetera. Dabei ist den Azubis die Anspannung deutlich anzumerken. Nach einem aufregenden und spannenden Tag kamen alle wieder erschöpft und sehr stolz in Sigmaringen an.