Ein Paradies für Insekten und Vögel

Ein Herz für Insekten hat Familie Ettwein aus Gutenstein: In ihrem Garten steht ein stattliches Insektenhotel, davor erstreckt sich eine Bienenweide. Aus dem Holz einer Schwarzkiefer, die auf dem Kirchengelände gefällt worden war, zimmerte Karl-Josef Ettwein zusammen mit seiner Tochter Marie das Insektenhotel: 2,20 Meter hoch und zwei Meter breit. Es gibt drei Etagen, die einzelnen Stockwerke werden durch Äste gestützt, die Außenhaut und das Dach bestehen aus den Brettern der Kiefer. Maschinen zur Holzbearbeitung sind da, Karl-Josef Ettwein ist gelernter Zimmermann. Ziegel, Ton-Drainagerohre mit Holzwolle, Bretter quer und längsgebohrt, Reisig, Rinde, hohle Sonnenblumenstengel, Schilfhalme, Hopfen, Blätter und noch mehr sind in den Etagen untergebracht, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die rote Mauerbiene sei die erste gewesen, die das Hotel Ende März/Anfang April besuchte, so Ettwein, jetzt sei mächtig was los, im und um das Hotel. Die Insekten haben hier die Möglichkeit zur Brutaufzucht und zur Überwinterung, da sie sonst kaum noch artgerechte Lebensräume finden. Damit die Insekten genügend Nahrung finden, haben die beiden vor dem Insektenhotel einen 30 Meter langen und fünf Meter breiten Streifen Bienenweide angelegt, aus einer Mischung Bienenweide, Blumenwiese und Gartenblumen. Schwalben haben die Insekten auch schon entdeckt, sie jagen dicht über die Blumenwiese und schnappen die Tiere.