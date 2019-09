Ein neuer Praktikant tritt seine Stelle an

Seit vielen Jahren ist das Staatsarchiv Sigmaringen eine Einsatzstelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Kultur. Der Leiter des Staatsarchivs Dr. Volker Trugenberger hat Laurencius Griener, der die vergangenen zwölf Monate im Staatsarchiv tätig war, verabschiedet. Er hat ihm eine Dankurkunde des Sozialministers Manne Lucha und ein Zertifikat über seine Tätigkeit überreicht und für sein Engagement gedankt.

Zu Grieners Aufgaben gehörte namentlich die Betreuung von Schülergruppen. Er informierte sie über Recherchestrategien im Umgang mit Archivalien und führte Quellenarbeiten mit ihnen durch.

Außerdem brachte er sich mit der Ordnung, Verzeichnung und Verpackung von Archivbeständen in die Arbeit des Staatsarchivs ein und unterstützte die Facharchivare bei der Beantwortung von Benutzeranfragen.

In seinem eigenverantwortlichen Projekt beschäftigte er sich mit der Nachkriegszeit in Sigmaringen. Seine diesbezüglichen Forschungen trug Griener im Juli dieses Jahres in einem Vortrag mit dem Titel „Es war viel schlimmer als vorher“ der Öffentlichkeit vor.

Seit September leistet nun Johannes Weißhaupt aus Meßkirch sein Freiwilliges Soziales Jahr im Staatsarchiv Sigmaringen ab. Dr. Trugenberger begrüßte den Abiturienten an seinem neuen Arbeitsplatz.

Seit 2007 bietet die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg das FSJ Kultur an. Ein Jahr lang können sich Jugendliche im Kulturbereich engagieren und somit Erfahrungen, aber auch Orientierung für das spätere Berufsleben sammeln.