Ein Musical zum 90. Geburtstag

Rund 100 Gäste haben am Sonntag das Musical „Servus Peter“ angesehen, das als Hommage an den 2011 verstorbenen Peter Alexander zu verstehen ist, den großartigen Darstellern zugejubelt und kräftig mitgesungen. Das Musical kam in überaus gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre zur Aufführung. Gespielt wurde in der Kulisse des berühmten „Weißen Rössl“ mit Wirtin Marianne, liebevoll Mariandl genannt, und dem charmant tollpatschigen Oberkellner Peter. Anlässlich Peter Alexanders Geburtstag, der im vorigen Jahr 90 Jahre geworden wäre, gastierte die Jubiläumstournee von und mit Peter Grimberg in der Sigmaringer Stadthalle.

Die Stimmung war großartig, jeder Gast fühlte sich wie ein Gast im „Weißen Rössl“, dem Gasthaus am österreichischen Wolfgangsee. Eine große Gruppe reiste eigens aus Bondorf an, besetzte die ersten Reihen in der Halle und wurde von Peter Grimberg, Akteur und Regisseur des Musicals, besonders begrüßt. Zurückversetzt in die Zeit der Geschichte aus dem Film von 1960 mit Peter Alexander, dem verliebten Oberkellner Peter Brandmeier alias Peter Grimberg, und seiner Rössl-Wirtin, schwelgte das gesamte Publikum, wie eine große Familie, in der fantastisch-amüsanten Darstellung aus der Vergangenheit. Die zeitlos mitreißenden Schlager wie „Marina“, „Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein“, „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist“, oder auch „Souvenirs, Souvenirs“ von Bill Ramsey kamen zu Gehör und animierten gleich zu Beginn zum Mitmachen, wozu Alexander Darsteller Peter Grimberg explizit einlud.

Mehr als 160 000 Gäste in rund 250 Vorstellungen haben in den vergangenen drei Jahren dieses „heile Welt“-Musical erleben dürfen. „Wir sind im Oktober 2017 als bestes Musical ausgezeichnet worden, wir versuchen in die großen Fußstapfen von Willy Millowitsch und von Heidi Kabel zu treten, denn so eine Art von Boulevard-Komödie und Singspiel gibt es überhaupt nicht mehr“, erklärte Entertainer Grimberg seinem Publikum.

Die Rolle ist ihm wie auf den Leib geschnitten

In der auf seinen Leib geschriebenen Rolle als Heinz Erhard begrüßte Horst Freckmann alle Zuschauer. Freckmann verließ mitten in der Aufführung einfach die Bühne, gab vielen Gästen freundlich die Hand und begrüßte sie als Heidi Kabel, Alfred Biolek, Inka Bause aus der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ und auch als Willy Millowitsch. Sogar Helene Fischer konnte der großartige Darsteller des deutsch-baltischen Unterhaltungskünstlers begrüßen. Auf der Bühne wieder angekommen, rezitierte der einzigartige Schauspieler „Die Made“ von Heinz Erhard. Als Kölner Sigismund Schmitz betrat der Zwei-Meter-Hüne Dirk Hinzberg aus Castrop Rauxel die Bühne des Musical-Vergnügens. Bei so viel Heiterkeit war der Alltag eines jeden schnell vergessen. Rund drei Stunden torkelte Hausdiener Heinz leicht beschwipst durch das Geschehen, vertilgte der schöne Sigismund Berge von Kuchen mit Schlagsahne und Würstchen und lispelte sich Zimmermädchen Vera (Leonie Reiss) auf der Suche nach ihrem passenden Gegenstück durch das kurzweilige Schauspiel.

In einer Doppelrolle glänzte die Wienerin, neben Vera mimte sie die Schwester Marina von Kölner Sigismund. Autor Grimberg nahm förmlich das ganze Publikum mit auf eine Zeitreise in die Nachkriegszeit, in der Heimatfilme ihren Boom feierten. In lebhaften Spielszenen waren Stichwortgeber für eine Vielzahl von Hits aus den 50er- und 60er-Jahren so aktuell wie nie. Hits von Interpreten wie Peter Alexander, Caterina Valente, Rocco Granata, Trude Herr und Bill Ramsey ließen die Emotionen im Zuschauerraum schier überkochen. Souverän war auch Birgit Langer als „Mariandl“, mit großer Bühnenerfahrung aus ihrer Zeit als Sängerin der Schlagerband „Fernando Express“ hatte sie schnell die Herzen aller Zuschauer für sich gewonnen. „Sind wir Frauen nicht alle ein bisschen Paris?“, fragte die hübsche Rössl-Wirtin und stimmte den Mireille Mathieu Schlager „Hinter den Kulissen von Paris“ an. Ein rundum stimmiges Unterhaltungsprogramm boten Peter Grimberg, Horst Freckmann, Birgit Langer, Leonie Reiss, Dirk Hinzberg und Dieter Grimberg ihren Gästen. Mit stehenden Ovationen bedankten sie sich dafür, verlangten Zugaben. Selbstverständlich wurde dem nachgegangen jeder Gast schunkelte zu dem Lied „Die kleine Kneipe“. Warm ums Herz, mit Autogrammkarte in der Tasche, verließen die Gäste glücklich die Stadthalle.