Ein Leben als Retter: Wie Jürgen Bossert sein Leben zwischen Polizei und Feuerwehr aufteilt

Daten und Fakten zu Jürgen Bossert

Jürgen Bossert hat seinen Dienst bei der Polizei mit der Grundausbildung angefangen. Nach einer Vorausbildung bei der Bereitschaftspolizei hat er ein Studium als Diplomverwaltungswirt mit der Fachrichtung Polizei an der Fachoschule für Polizei in Villingen-Schwenningen abgeschlossen. 2004 wechselte er beruflich von Balingen nach Sigmaringen, wo er mal auch schon nach Stockach ausgeliehen wurde. 2005 übernahm er die stellvertretender Leitung einer Dienstgruppe und wurde 2006 zum Dienstgruppenleiter befördert. Bis 2018 arbeitete er im Streifendienst, dann wechselte er in die Ermittlergruppe. Sie bearbeitet mittlere Kriminalitätsdelikte, zum Beispiel im Kinder- und Jugendbereich, sowie Einbrüche häusliche Gewalt, Betrug und Brände.

Seit 2008 ist Bossert Teil der Sigmaringer Feuerwehr, wurde 2013 zum stellvertrenden, ehrenamtlichen Kommandanten. 2018 wurde er zum Kommandanten gewählt. Seine Aufgaben umfassen die Organisation, Alltagsabläufe, Fortbildungen, Beschaffungsmaßnahmen, die technische Einsatzleitung und die Beaufsichtigung der Prüf- und Wartungsintervalle. (mke)