Ein lang ersehntes Wiedersehen

Kürzlich hat das Ehemaligentreffen aller Sigmaringer C-Absolventinnen und Absolventen stattgefunden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Organisiert wurde es von Bezirkskantor Bruno Hamm, Kantorin Dina Trost und Stiftskantor Mario Peters. Eingeladen waren ebenfalls die ehemaligen Bezirkskantoren Klaus Krämer und Jürgen Essl. Letzterer konnte leider nicht kommen.

Klaus Krämer nach langer Zeit wiederzusehen, hat die Schüler laut Pressemitteilung sehr gefreut. 40 von 88 eingeladenen ehemaligen Schülerinnen und Schülern fanden sich um 10 Uhr vor der Kirche St. Johann ein, gute Stimmung herrschte von Anfang an, da sich alle auf das Wiedersehen freuten und man alte Freunde wiedertraf. Nach der Begrüßung mit Kaffee und Snacks widmeten sich die Teilnehmer auch schon ihrer aller Herzstück – der Kirchenmusik.

In der Kirche probten sie ein von Bruno Hamm ausgewähltes und sehr ansprechendes musikalisches Programm für den Abschlussgottesdienst am Abend. Von „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy über Teile aus einer Messe von Orlando di Lasso sowie Kompositionen der Bezirkskantoren bis hin zum „Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden scheiden“ von Frank Henry Shera war eine große stilistische Bandbreite geboten.

Das Musizieren machte den Teilnehmern laut der Pressemitteilung großen Spaß, da man sofort wieder das Gefühl eines damaligen Intensivkurses hatte. Nach dem ersten Probeblock begaben die Sänger sich zum gemeinsamen Mittagessen. Hier war nun endlich Platz für das Schwelgen in Erinnerungen und alten C-Kurs-Zeiten. Von 1984 bis 2020 reichte die Spanne der C-Abschlüsse der Ehemaligen.

Es wurden alte Geschichten erzählt und viel gelacht. Ein Highlight war auch eine Pinnwand, an der Bilder von früheren Chorprojekten, Orgelstunden und den Intensivkursen auf der Reichenau und in Tauberbischofsheim hingen. Es wurden interessante Gespräche über all das geführt, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Die meisten sind der Kirchenmusik treu und engagierte Kirchenmusikerinnen und Musiker geblieben.

Nach dem Mittagessen ging es mit der Probenarbeit weiter. Zelebrant am Abend beim Gottesdienst war der ehemalige C-Schüler Michael Knaus, welcher mittlerweile Pfarrer in Hechingen ist. Es war ein sehr glücklicher und gelungener Tag, sodass die Teilnehmer laut der Mitteilung beschlossen, dass das nächste Ehemaligentreffen bereits in fünf Jahren stattfinden soll.