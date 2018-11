Ein Kriminalfall aus Hohenzollern sorgt für Spannung

Kriminaldirektor Gerd Stiefel hat mit seiner zweiten Mordgeschichte unter seinen Vorfahren gleichen Familiennamens in der Hochschulbibliothek zahlreiche Besucher bestens unterhalten. Die Veranstaltung in der Reihe „Sigmaringen liest“ punktete mit einem besonderen Ort. Dort, wo Fachliteratur in den Regalen steht, erzählte und las der in Sigmaringen bekannte Autor aus seinem im Gmeiner-Verlag erschienenen historischen Krimi „Via Bologna – ein Toter in Hohenzollern“. Es ist die Geschichte seines Ur-Ur-Ur-Großvaters Johannes Stiefel und mehr noch die seines Mörders.

Der regionale Bezug, so Bibliothekarin Susanne Fuchs bei ihrer Begrüßung, war ein Grund dafür, diesen Autor für „Sigmaringen liest“ in die Bibliothek einzuladen. Als ehemaliger Polizeichef von Sigmaringen kenne Gerd Stiefel auch die dunklen Seiten der Stadt. Die Mischung aus Realität und Fantasie sei ein besonderes Lesevergnügen: „Und zudem freut es uns, dass wir Sie nachher fragen können, was wahr und was erfunden ist.“

Diesem Wunsch kam Stiefel während seiner Lesung gerne nach. Er stellte jedoch zuerst klar: „Ich war gerne Polizeichef in Sigmaringen, die Menschen hier sind übrigens im Wesentlichen sehr anständig.“ Nach diesem zweiten Mordfall in der Familiengeschichte sei diese nun endgültig abgeschlossen. Er habe den zweiten Stiefel-Gedenkstein zum Anlass für einen Krimi genommen, weil die Geschichte des gewaltsamen Todes seines Vorfahren in unterschiedlichen Variationen erzählt wurde, aber vor allem deshalb, weil er in Stuttgart auf die Akte des Mörders Jakob Egle gestoßen ist: „Stiefel, sagte ich mir, das kannst du nicht liegen lassen.“ Er wollte einen Roman und keinen Bericht schreiben, denn so eine abenteuerliche Geschichte werde erst durch die erzählenden Beigaben für ein breites Publikum lebendig.

Der Streit ist Fantasie, der Mord Realität

Immer wieder bremste sich Stiefel selbst, weil er nicht zu viel verraten wollte. Der Autor fing mit einer schwäbischen Wirtshausszene an und nahm damit seine Zuhörer mitten ins Geschehen. Allerdings wechselt er im Buch schon bald ins Schriftdeutsche, schließlich soll der Krimi ja in ganz Deutschland seine Leser finden. Dass das 1804 gegründete Hermannsdorf bei Burladingen liege, verstehen die Einheimischen von selbst. Dort wird der Vorfahr Johannes nach einem Streit im Wirtshaus von Jakob Egle ermordet. Der Streit ist Fantasie, der Mord Realität. Die Szenerie, dass Johannes Jakob an einer Vergewaltigung hinderte und dafür mit seinem Leben bezahlen musste, „hätte so gewesen sein können“.

Nach dem Mord verschwindet Jakob und taucht über viele Stationen – von Überlingen bis Bologna – wieder auf. Er landet bei der Schweizer Garde, ein anderer Gardist, der später wieder in Deutschland lebt, „verrät“, dass Jakob der Mörder des Hermannsdorfer Bauern Stiefel ist. Bei der „Fürstlich geheimen Konferenz“ im Jahre 1847 wird der Fall vor Fürst Konstantin von Hohenzollern-Hechingen gebracht.

Gerd Stiefel hat sich nicht nur in Archiven und bei Gesprächen mit Fachleuten auf die Suche nach Jakob Egle gemacht, sondern er besuchte auch die Orte und setzte sich so die Geschichte des Mörders Stück für Stück zusammen.

Auf die Frage nach seiner Motivation stellte er klar: „Ich wollte keine Abrechnung schreiben, sondern die Geschichte.“ Die Historie gab ihm manche Antwort: „In Hohenzollern gab es noch die Todesstrafe, das erfahren Sie, wenn Sie das Buch lesen bis zum Schluss.“ Beim anschließenden Signieren nutzten die Zuhörer die Nähe zum Autor für weitere Gespräche.