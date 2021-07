Ein Jahr lang übernimmt Jörg Stadler die Präsidentschaft beim Lions Club

Rechtzeitig zum Sommer hat turnusgemäß beim Lions Club Sigmaringen Hohenzollern der Präsidentenwechsel stattgefunden. Jörg Stadler tritt die Nachfolge von Klaus Remensperger an und wird den Club die nächsten zwölf Monate führen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Lions Clubs haben sich unter anderem zum Ziel gesetzt, einsatzfreudige Menschen zu bewegen, der Gemeinschaft zu dienen, ohne daraus persönlichen Nutzen zu ziehen. Dies bedeutet, insbesondere wohltätige und kulturelle Zwecke zu unterstützen. Das Geld hierzu soll aber nicht durch einfaches Öffnen des Portemonnaies geschehen, sondern durch echte, gemeinschaftliche Arbeit. Hierdurch wird in den Clubs Freundschaft und ein Geist gegenseitiger Verständigung gefördert.

In diesem Sinne vertrat Klaus Remensperger den hiesigen Club im letzten Jahr. Leider mussten wegen der Corona-Pandemie viele Aktivitäten heruntergefahren werden. Dennoch gelang es dem Lions Club Sigmaringen Hohenzollern unter seiner Präsidentschaft Unterstützung von verschiedenen Hospizgruppen im Landkreis zu organisieren. Darüber hinaus wurden Vereine wie „Bauernhoftiere bewegen Menschen“ in Rulfingen oder die Wohnungslosenhilfe Sigmaringen unterstützt. Nicht zu vergessen sind die drei Adventskonzerte in Pflege- und Altenheimen im Landkreis, die sowohl der Unterstützung der Kulturschaffenden in der Coronakrise dienten, als auch den Heimbewohnern Freude bereiten sollten. International beteiligte sich der Club an der Indienhilfe von Lions Deutschland zur Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Land.

Der neue Präsident für die nächsten zwölf Monate ist Jörg Stadler. Sein Motto lautet „Gemeinsam mehr bewegen!“ und zielt darauf ab, die Clubgemeinschaft zu fördern sowie extern einiges in Bewegung zu setzen. Starten wird er mit dem gemeinschaftlich vom Sigmaringer Golf Club und dem Lions Club veranstalteten Benefiz Golf-Turnier. Leider musste dieses letztes Jahr ausfallen. Darüber hinaus sind viele Aktivitäten geplant, die Menschen, insbesondere hier in der Region, helfen sollen, denn Lions will auch da aktiv werden, wo kein anderer da ist: Einzelpersonen in Notsituationen oder sinnvolle Einzelaktionen unterstützen – individuelle Hilfe, die es ohne den Lions Club Hohenzollern Sigmaringen nicht gäbe.