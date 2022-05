Ein herausragender Fidelistag

Drei Strophen von „Großer Gott wir loben Dich“ haben die Besucher des Festgottesdiensts gesungen, Abt Vinzenz hält die Fildelisrelique fest in den Händen und spendet den Segen. Vor wenigen Augenblicken ist der zweieinhalbstündige Gottesdienst zu Ende gegangen. Das Geläut von St. Johann kündet von einem besonderen Ereignis, als Karl Böhler unweit des Kirchenportals steht und über beide Ohren strahlt. Karl Fidelis Böhler, um genau zu sein. Der Senior vom Böhler-Hof hat am Samstag den Reigen unserer Fidelis-Porträts beendet. In diesem Moment sagt der 81-Jährige einen Satz, mit dem er vermutlich vielen Sigmaringern aus dem Herzen spricht: „Der Mensch braucht solche Tage, die aus dem Alltag herausragen.“

Eigentlich ist mit diesem Satz alles gesagt.

Den alljährlichen Fidelistag begeht Sigmaringen auf feierliche Weise. Das Fest in diesem Fidelisjahr ist noch einmal ein bisschen feierlicher, obwohl man sich fragt: Nochmal ein bisschen feierlicher – wie soll das überhaupt gehen? Der Bürgermeister der Feldkircher Partnerstadt, Wolfgang Matt, sagt: „Sigmaringen ist ein Beispiel für uns. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, dass die Fidelis-Verehrung bei uns nicht so intensiv ist.“

Die Krönungsmesse

Der Feldkircher Domchor und die Musiker und Sänger von St. Johann führen zusammen Mozarts Krönungsmesse auf. Um die 100 Ministranten aus Sigmaringen und Umgebung ziehen in die Kirche ein. Die Ritter vom Heiligen Grab, die Hohenzollern-Kürassiere, Christliche Verbindungen und zwei Musikkapellen begleiten die Prozession. Die Stadtkapelle Sigmaringen wechselt sich mit der Hüttenkapelle Laucherthal ab. „Mir kommt das eher wie ein Spaziergang vor“, sagt ein Pfarrgemeinderat nach der Prozession, weil die sonst üblichen Fürbitten nicht gebetet wurden und die Teilnehmer zur gefälligen Musik flanieren.

Ehemalige Priester kehren zurück

Zehn Geistliche begleiteten Abt Vinzenz von Meherau, der für den verhinderten Feldkircher Bischof einspringt. Unter ihnen die früheren Sigmaringer Priester Karl-Heinz Berger, Armin Nagel und Christoph Neubrand, der als Generalvikar die Fidelisrelique trägt.

Als Zeichen der Versöhnung umarmen sich der evangelische Pfarrer Micha Fingerle und sein katholischer Kollege Ekkehard Baumgartner vor dem Rathaus, wo die Prozession Station macht. Beide Geistliche sprechen ihre Gebete an einem Holzpult, an dem Fidelis vor 400 Jahren in Seewis gepredigt haben soll und wo er kurze Zeit später zu Tode gekommen ist.

Kretschmann ist wieder mit dabei

Nach seiner Festrede am vergangenen Wochenende nimmt Ministerpräsident Winfried Kretschmann nun auch an der Prozession teil und bekundet damit seine Wertschätzung dem christlichen Glauben und Sigmaringen gegenüber.

Während sich der Benediktinerabt gar nicht die Mühe macht, den Sigmaringern die Biografie des Heiligen näherzubringen, will er von den Ministranten wissen, welche Taste auf der Computertastatur die größte ist: die Leertaste. „Wir brauchen im Leben Pausen, um zu erkennen, was wichtig ist“, so der Abt.

In anderen Worten hätte dies auch Opa Böhler sagen können. Pause machen, innehalten, Fidelisfest.