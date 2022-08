Ein Hauch von Sommerurlaub in St. Klara

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine kühle Überraschung erhielten vor wenigen Tagen unsere Tagespflegegäste in der Tagespflege St. Klara unseres Caritasverbands Sigmaringen. Bereits als sich der Eiswagen aus Inzigkofen mit lautem Gebimmel ankündigte, war die Überraschung groß. Die Tagespflegegäste hatten sich ein angenehmes Schattenplätzchen gesucht und hatten nicht mit der kühlen Überraschung gerechnet. Als sie sich dann noch ihre Lieblingseissorte aussuchen durften und im Schatten genussvoll das Eis essen konnten, war die Freude sehr groß. Das leckere Eis hob die Stimmung und regte zu Unterhaltungen über Urlaubserinnerungen an, was unseren Tagespflegegästen sichtlich Freude bereitete. Ein herzliches Dankeschön gilt der Boutique Del Gelato Da Giana aus Inzigkofen, welche uns an diesem sonnigen Tag vor der Tagespflege St. Klara besucht hat.