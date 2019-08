Ein Hauch Frankreich weht über den Leopoldplatz

Als Markt hat es jeweils begonnen – zum Fest ist es jeden Abend geworden. Kaum weiß man wie – so könnte man, frei nach Rainer Maria Rilke, das deutsch-französische Wochenende beschreiben. Der französische Markt ist mit seinem exzellenten Angebot an Käse, Wurst, Oliven, Macarons, Crêpes, bretonischen Buchweizenpfannkuchen (Galettes), Wein, Cidre zusammen mit dem musikalischen Programm zu einer vergnüglichen deutsch-französischen Begegnung geworden.

Tagsüber war der Markt ein genussreicher Ausflug ins Land der Gourmets – abends wurde es zu einem heiteren und unterhaltsamen Miteinander. Die große Entdeckung war die junge Pariser Sängerin Maketa Chartier. Mit ihrer wunderbaren Stimme und einem beeindruckenden Interpretationstalent hat sie die Herzen erobert. Organisator Jonathan Schuler freute sich über den guten Zuspruch und den Erfolg des zehnten französischen Marktes, den er in Sigmaringen organisiert.

Urlaubsgefühl zur Mittagspause

Der französische Markt startete am Freitag, 16. August, bei bestem Wetter. Viele sind über die Mittagspause schon gekommen, um das Urlaubsgefühl zu genießen und die willkommene Abwechslung in der Mittagspause zu erleben.

Flammkuchen dürfen auf dem Sigmaringer französischen Markt nicht fehlen. Auch die würzige Merguez ließen sich die Besucher nicht entgehen. Dazu gab es allerfeinstes Dessert: Der Geschmack eines „Éclair au café“ ist einzigartig. Das kleine Gebäck ist das Geheimnis der französischen Konditoren und eine gastronomische Ikone. Nicht zu süß, cremig, leicht gekühlt: Es zerrinnt auf der Zunge.

Gerne ließen sich viele auch Käse-Teller mit der schönen Auswahl an Oliven schmecken. Die Besucher des französischen Marktes haben die entspannte Atmosphäre sehr genossen. Das Bummeln zwischen den Ständen machte viel Freude. Das Angebot war abwechslungsreich und von hoher Qualität. Zufrieden nahmen viele die guten Produkte mit nach Hause, um in den nächsten Tagen ein Stück Frankreich zu genießen. Mal wieder war Frankreich zu Gast in Sigmaringen und hat die Sigmaringer und auswärtigen Gäste begeistert.

Französische Musik und Feuer-Darbietungen sorgten beim Verweilen für die Unterhaltung. Begeistert hat vor allem die junge Sängerin Maketa Chartier aus Paris mit Engelswieser Wurzeln. Sie war mit ihrer Familie gekommen. Ihre wunderbare Stimme, die klare Diktion, die intelligente und gefühlvolle Interpretation der bekannten und zeitgenössischen französischen Chansons zogen die Besucher in ihren Bann. Sie setzten sich, blieben, hörten ihr bewundernd und bewegt zu. Für ihre Auftritte bekam sie viel Zuspruch und Applaus.

Die Rockband von Benjamin ließ die Stimmung am Samstagabend steigen. Die Band sang eigene Kompositionen, sang Klassiker wie „99 Luftballons“ und Covers. Mit witzigen Ansagen auf Deutsch und auf Französisch sorgten sie für sehr viel Spaß. Die Jungs unterhielten mit sehr viel Charme ihr Publikum: Zusammen wurde gelacht, gesungen und getanzt. Sogar Flammkuchen-Chef Jonathan Schuler kam auf die Tanzfläche und ließ sich von der Musik mitreißen. Der Leopoldplatz verwandelte sich in eine Partyzone.

Als es ganz dunkel geworden war, trat Feuer-Künstler Jacques auf und bot seine spektakuläre Feuershow dar. Die Fassade der Landesbank leuchtete immer wieder glutrot auf. Jubelnder Applaus würdigte die prachtvollen lodernden Flammenzungen, die brausend gen Himmel aufstiegen. Das französische Fest ging bis weit in die Nacht hinein.