Ein großes Fest zum Jubiläum

An der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Sigmaringen wurde groß gefeiert. Der Schulhof, der Park und das Schulgebäude wurden von den Schülern und deren Gästen bei herrlichem Wetter gefüllt und bespielt. Laut Mitteilung der Schulverwaltung begrüßte Schulleiter Uli Biesel die Anwesenden, allen voran Bürgermeister Dr. Markus Ehm, den ersten Beigeordneten Manfred Storrer und Ellen Valerius vom Amt für Familie und Bildung. Zudem waren viele Kinder umliegender Grundschulen mit ihren Familien anwesend, die als Teilnehmer der Hector-Kinderakademie das zehnjährige Bestehen des Standortes in Sigmaringen mitfeierten. Markus Ehm hob die verantwortungsvolle Aufgabe des Schulträgers hervor, der sich sehr dafür einsetzt, die Schulen gut auszustatten und vor allem dafür zu sorgen, dass der Lebensraum Schule den Kindern ein lern- und bewegungsfreundliches Umfeld bietet. Dafür sei die nun errichtete Seilpyramide ein beeindruckendes Beispiel.

In diesem Zusammenhang nutzte der Schultes auch die Gelegenheit, die Besucher über den Sachstand in Bezug auf das Lehrschwimmbecken an der GSS zu informieren. Entgegen anderslautender Berichte würde die Stadt die Sanierung des Lehrschwimmbeckens in den Blick nehmen und sei auch bereit dafür viel Geld in die Hand zu nehmen, betonte er. Das erfreute alle anwesenden Gäste, allen voran die Kinder der GSS.

Im Zuge der Feierlichkeiten zum Jubiläum der Hector-Kinderakademie wurden Preise für die ideenreichsten Kunstwerke ausgelobt, welche im Rahmen eines Wettbewerbs eingereicht wurden. Norbert Schwenold übernahm als Vorgänger des amtierenden Schulleiters die Preisverleihung. Emilian Burgio wurde mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Er formte aus Ton eine Büste des Friedensnobelpreisträgers Mahatma Gandhi. Diese und weitere Exponate konnten anschließend in einer gesonderten Ausstellung im Schulhaus bewundert werden. Die Referenten der ersten Stunde wurden ebenfalls geehrt. Annette Musen (Schach), Gabi Maier (Kunst), Anne Hartmann (Wassermuseum Gorheim) und Andreas Mühr (Computer) waren durchgehend seit dem ersten Semester an der Akademie tätig. Im Foyer der Schule konnten zehn Jahre Hector-Kinderakademie in einer Ausstellung anhand von Bildern und Zeitungsberichten nachvollzogen werden.

Weitere Kursleitungen luden die interessierten Gästen zu Mitmachaktionen in den Klassenzimmern ein. Ein zusätzliches Highlight des Nachmittags war das mobile Planetarium, welches im Schulhaus errichtet wurde. Ein Flug durch unser Sonnensystem, der durch eine rasante Achterbahnfahrt abgeschlossen wurde, ließ nicht nur die Grundschüler vor Freude aufschreien.

In Kooperation mit der Schulsozialarbeit des Hohenzollerngymnasiums, der GSS und den Lehrkräften wurden im Park weitere Mitmachstationen angeboten, an denen sich Jung und Alt ausprobieren und erfreuen konnten. Wer es etwas ruhiger aber dennoch sehr lebhaft haben wollte, ging vor allem mit den kleineren Kindern in die Sporthalle zum Kasperletheater.

Der Elternbeirat und viele helfende Hände bewirteten die Anwesenden. Die Einnahmen des Nachmittags kommen der Schule und der Hilfsorganisation „Kinder Helfen Leben“ zugute. Umrahmt wurde die Feier durch die fingerfertigen Geigenspieler aus den Klassenstufen 1 und 2. und mit Liedern des Kinderchors, der durch das Rapp-Huhn einen besonderen Akzent auf die Seilpyramide setzte