Ein Greifarm für Nachwuchstechniker

In der Liebfrauenschule gibt es einen neuen Kurs: „Konstruktion und Steuerung eines Greifarms“ wird vom Schülerforschungszentrums (SFZ) Südwürttemberg aus Bad Saulgau angeboten, wie es in einer Pressemitteilung der Einrichtung heißt. Dabei kommen auch die Schüler zu Wort. „Wir finden es cool, selber einen Roboter-Greifarm zu entwerfen, zu bauen und zu programmieren“, so ihre einhellige Meinung. Das neue SFZ-Angebot bildet den Auftakt zu einer Reihe neuer Kurse und Workshops in Zusammenarbeit mit der Liebfrauenschule. „Wir haben festgestellt, dass für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern lange Anfahrtswege zum SFZ hinderlich sind, deswegen wollen wir unser Kursangebot vor Ort bei den Jugendlichen in der Region verstärken“, wird Standortleiter Dr. Marc Bienert zitiert. Mit dieser Idee sei das SFZ beim „Lize“ offene Türen eingerannt. Sowohl die Schulleitung als auch Techniklehrer Martin Romer waren sofort begeistert von der Kooperation.

Zum Auftaktkurs haben sich zehn Schüler angemeldet, darunter auch ein Schüler von der Sigmaringer Bertha-Benz Berufsschule. Damit war der Kurs gleich ausgebucht. Wie das SFZ schreibt, werden die Nachwuchstechniker in den nächsten Wochen ihren eigenen Greifarm aus Sperrholz frei entwerfen und mit Servomotoren in Bewegung versetzen. Programmiert wird der Roboterarm über den Mikroprozessor Arduino. Den Betreuern ist es dabei wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nicht einfach ein Modell nachbauen, sondern selber kreativ werden und so vielleicht neue, innovative Ansätze entstehen. Deswegen gebe es auch keine Vorlagen, sondern zu Beginn zunächst ein Brainstorming, bei dem die Schülerteams selbst kreativ werden sollen.

Neben dem Greifarmkurs nimmt die Liebfrauenschule auch an einem vom SFZ unterstützen Ideenwettbewerb zusammen mit der Geschwister-Scholl-Realschule in Riedlingen und dem Störck Gymnasium in Bad Saulgau teil. Für das nächste Schuljahr ist geplant, das Angebot weiter auszubauen.

Weitere Informationen finden Sie auf der homepage des SFZ Südwürttemberg e.V. unter www.sfz-bw.de.