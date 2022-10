Ein Feuerwehrmann aus Mengen wird Kreisbrandmeister

Der Landkreis Sigmaringen hat einen neuen Kreisbrandmeister: Michael Reitter aus Mengen ist am Montag vom Kreistag einstimmig gewählt worden. Aktuell leitet der Berufsfeuermann die Wehr in Reutlingen. „Ich möchte Denker, Lenker, Risikoarchitekt und Gefahrenabwehrer werden“, sagte Reitter in seiner Vorstellung im Landratsamt in Sigmaringen.

Kreisbrandmeister bekommt eigenes Amt

Landrätin Stefanie Bürkle hatte zuvor angekündigt, dass sie in Anbetracht aktueller Ereignisse den Katastrophenschutz im Landratsamt stärken wolle. Sie wolle ein eigenes Amt mit dem Kreisbrandmeister als Leiter und zwei Mitarbeitern gründen. Der Kreisbrandmeister solle das Amt leiten, weshalb die Stelle entgegen bisheriger Planungen statt in A13 in A14 eingruppiert werde. Die jährliche Vergütung inklusive Nebenkosten liegt bei 122.000 Euro.

Zehn Bewerber, ein Favorit

Zehn Bewerber hatten ihr Interesse an der ausgeschriebenen Stelle signalisiert, mit fünf von ihnen führte das Landratsamt Gespräche. Schnell habe sich Michael Reitter als aussichtsreicher Kandidat herauskristallisiert. Laut Bürkle hänge dies auch mit seiner Qualifikation als höherer feuerwehrtechnischer Beamter zusammen.

Ursprünglich Bauingenieur von Beruf

Der studierte Bauingenieur sattelte im Jahr 2002 als hauptamtlicher Feuerwehrmann um. Seine erste Führungsposition nahe der Heimat übernahm er nach der Ausbildung bei der Branddirektion München im Kreis Biberach, wo er sieben Jahre lang Kreisbrandmeister war. 2013 wechselte er in die Berufsfeuerwehr Reutlingen, wo er in den höheren Dienst aufstieg und verschiedene Führungspositionen bekleidete. Seit Anfang des Jahres leitet Reitter die Feuerwehr in Reutlingen.

Vorgänger in den Ruhestand versetzt

Wann der neue Kreisbrandmeister seine Tätigkeit beginnt, muss noch verhandelt werden. In Sigmaringen folgt er auf Michael Hack, der, wie berichtet, wegen Dienstunfähigkeit zum 31. Juli in den Ruhestand versetzt wurde.