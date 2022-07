Ein Experiment mit Beton und papier

In der privaten Galerie „Kunst im Häusle“ ist am Wochenende die Ausstellung „Ursprüngliches“ mit Papier- und Beton-Arbeiten von Claudia Borowsky eröffnet worden. Die Künstlerin stellt zum ersten Mal in Sigmaringen aus und begrüßte zahlreiche Besucher aus der Sigmaringer und Freiburger Umgebung mit einer Einführung in ihre Arbeiten. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Liedermacher Markus Mielert. Die Künstlerin arbeitet zum einen mit Papier und formt es zu Gesichtern, Köpfen und Körpern. Ihr Interesse liegt hierbei am Vorgang des Faltens als elementares plastisches Element. Inwieweit lässt sich ein herkömmliches Blatt Papier durch Falten und Biegen der Oberfläche steuern? Zum anderen arbeitet Claudia Borowsky mit Beton. Ausgehend von Experimenten mit Teig, füllt sie schwere Betonmasse in Nylonstrumpfhosen, verdreht sie in sich selbst und setzt sie Zugkräften und der Schwerkraft aus. Die Ausstellung ist bis zum 4. September an jedem ersten und zweiten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr im „Kunst im Häusle“ in der Roystraße 8 zu besichtigen. Besuche sind auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Anmeldung unter der Telefonnummer 07571 / 74 61 96. Foto: Kunst im Häusle