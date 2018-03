Ein chilenischer Austauschschüler in Sigmaringen

Nicolás Ignacio Abarca Quiroga, 17 Jahre alt, besucht derzeit eine 11. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums an der Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen und lebt in einer Familie in Sigmaringendorf, deren Tochter Schülerin dieser Klasse ist. Sie wird am Ende des Schuljahres zu einem Gegenbesuch nach Chile aufbrechen. Nicolás kommt aus La Serena, einer Stadt im Norden Chiles, mit rund 150 000 Einwohnern, südlich der Atacama Wüste und 470 Kilometer nördlich von Santiago de Chile gelegen. In La Serena besucht Nicolás die deutsche Schule. Der Besuch wird durch das Austauschprogramm zwischen der Ludwig-Erhard-Schule und dem Deutsch-Chilenischen Bund (DCB) in Zusammenarbeit mit dem Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland (VDA) ermöglicht. Der DCB ist ein überparteilicher und überkonfessioneller gemeinnütziger Verein. Ziel des Austauschs ist es, den chilenischen Schülern den Kontakt zu Land, Leuten und der seutschen Sprache und Kultur zu ermöglichen und ihnen ein wirklichkeitsnahes Deutschlandbild zu vermitteln. Foto: pr