Brandneu, in strahlendem Weiß mit blauem OWB und rotem Aktion Mensch Logo steht er auf dem Parkplatz im Gewerbegebiet Wachtelhau, der neunsitzige Bus. Er ist der ganze Stolz der Offenen Hilfen der OWB und komplettiert den Fuhrpark des gemeinnützigen Unternehmens, das sich an die Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung richtet.

Bei der Aktion Mensch, einer deutschen Sozialorganisation, die sich durch Lotterieeinnahmen finanziert und für die Verwirklichung der Inklusion, der Teilhabe aller Menschen in der Gesellschaft, einsetzt, beantragte das OWB Mikado-Team den Bus, was nach monatelangem Warten schlussendlich zum Erfolg führte.

Mikado bietet ein Miteinander

Mikado, der Name eines beliebten Gesellschafts- und Geschicklichkeitsspiels, nennen sich die freizeit- und familienunterstützenden Angebote für Menschen mit Behinderung, die in der OWB arbeiten. Mikado bietet ein Miteinander, Kurse, Abenteuer und Discospaß und viele andere Offene Freizeit- und Bildungsangebote der OWB an den Standorten Sigmaringen, Mengen und Bad Saulgau.

Im aktuellen Freizeitprogramm 2020 sind es neben einmaligen Angeboten wie beispielsweise der Besuch einer Bonbon-Manufaktur, der Zeppelin-Werft, der Waldbühne Sigmaringen oder einem Computerkurs, die regelmäßigen Gruppenangebote, die nun von dem Fahrzeug profitieren.

„Der Bus ist komfortabel, modern und mit einem extra Tritt ausgestattet, was das Einsteigen auch für unsere Teilnehmer mit körperlichem Handicap erleichtert. Er macht vieles einfacher“, freut sich Simone Dufner, eine Mitarbeiterin des dreiköpfigen Mikado-Teams. Jetzt können die Kegler und Bocciaspieler und die Teilnehmer der Koch-, Kreativ- und Sportkurse nach getaner Arbeit und anschließender Freizeitaktivität bequem und sicher nach Hause gebracht werden.