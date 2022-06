Ein Autor mit Lampenfieber

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Winterlinger Kinderbuchautor Manfred Mai besuchte die Klassen 5, 6 und 7c am Hohenzollern-Gymnasium und las aus seinem Buch „Das verkaufte Glück – Der lange Weg der Schwabenkinder“ vor. Im 18./19. Jahrhundert wurden Kinder aus der Schweiz, Tirol und Vorarlberg teilweise schon im Alter von acht Jahren zur Arbeit ins „Schwabenland“ geschickt, da ihre Eltern zu arm waren, um die Familie zu ernähren. Im anschließenden Gespräch wurde deutlich, dass die heutigen Schüler/innen sehr berührt waren vom Schicksal dieser Kinder, die weit weg von zu Hause für wenig Geld hart arbeiten mussten und oftmals sehr schlecht behandelt wurden. Besonders bemerkenswert war für die Schüler/innen, wie sehr die Mädchen damals gegenüber den Jungen benachteiligt wurden und dass die Kinder nicht in die Schule gehen durften. Manfred Mai erklärte die historische Situation und führte intensiv mit Gestik, Mimik und Stimme in die damalige Zeit zurück. Dabei gab der Schriftsteller ehrlich zu, dass er vor solchen Lesungen immer wieder Lampenfieber hat. Doch dies war ihm gar nicht anzumerken.