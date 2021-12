Ein 59-Jähriger hat mehr als deutlich zu tief ins Glas geschaut, fährt sich fest und flüchtet – doch das ist noch nicht alles.

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss laut Mitteilung der Polizei ein 59-jähriger Autofahrer rechnen, nachdem er am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr deutlich alkoholisiert mit seinem Auto im Bereich Sigmaringen unterwegs war – und zudem einen Zeugen gefährdete und im Anschluss die Polizisten beleidigte. Ein 19-jähriger Zeuge, der auf die unsichere Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden war, stellte den Mann bei einem kurzen Stopp zur Rede. Der 59-Jährige setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Bingen fort, woraufhin der junge Mann, der vor dem Auto stand, zur Seite springen musste. Im weiteren Verlauf kam der Autofahrer nach rechts von der L 277 ab, kollidierte mit mehreren Leitpfosten und fuhr sich fest. Zeugen konnten eine weitere Flucht in das angrenzende Waldgebiet verhindern und den alkoholisierten Mann bis zum Eintreffen der verständigten Beamten festhalten. Da ein Atemalkoholtest über 2,7 Promille ergab, musste dem Fahrer eine Blutprobe entnommen werden. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Da er darüber hinaus auch die eingesetzten Beamten beleidigte, kommt eine weitere Anzeige auf ihn zu.