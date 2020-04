Ehrenamtlicher Einsatz für mehr Sicherheit

Marc Bienert, Standortleiter des Schülerforschungszentrums Bad Saulgau, hat Schutzschilde aus dem 3D-Drucker an die Sigmaringer Pflegeeinrichtungen Fideliswiesen und Josefinenstift übergeben. Die Übergabe fand jeweils vor den Einrichtungen mit dem gebotenen Mindestabstand statt.

Die Schutzschilde bestehen aus einer transparenten Folie, die an einer Plastikhalterung befestigt ist. Die wiederum kann auf handelsüblichen 3D-Druckern hergestellt werden. Die SFZ-Geräte laufen seit Wochen im Dauerbetrieb, Standortleiter Marc Bienert, einige SFZ-Lehrer und ehrenamtliche Mitarbeiter wechseln sich im SFZ Bad Saulgau ab, die Drucker zu bedienen, die Masken zusammenzubauen und anschließend zu desinfizieren.

Die Plastik-Schilde, die nur eine Ergänzung der Schutzmaßnahmen darstellen können, jedoch kein Ersatz für medizinische Masken sind, können von den SFZ-Mitarbeitern in geringer Stückzahl hergestellt werden und sollen in den kommenden Wochen an weitere Einrichtungen wie Altersheime verschenkt werden. Die Materialkosten trägt das SFZ, die Arbeit erfolgt ehrenamtlich. Nicht nur in Bad Saulgau werden Schutzschilde gedruckt: Inzwischen laufen die 3D-Drucker an fünf der acht SFZ-Standorte in Südwürttemberg. Mehr als 600 Schutzschilde wurden bereits an Pflegeeinrichtungen, Sozialdienste und Arztpraxen verschenkt.