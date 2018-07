Der künftige Sigmaringer Bürgermeister Marcus Ehm wird am Montag, 27. August, in sein Amt eingeführt. Diesen Termin nannte Stadtsprecherin Anja Heinz auf SZ-Anfrage. Die Einführung erfolgt während einer Gemeinderatssitzung um 18 Uhr in der Aula der Alten Schule. Ehms Amtszeit beginnt in der Woche zuvor, am 24. August. Der scheidende Bürgermeister Thomas Schärer wird in der Sitzung am kommenden Mittwoch verabschiedet.