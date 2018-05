Ehepaar steht nach tödlicher Hunde-Attacke vor Gericht

Knapp ein Jahr nach einem tödlichen Angriff eines Hundes auf eine Frau in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) beginnt in Sigmaringen der Prozess gegen die Besitzer. Die Staatsanwaltschaft wirft der 44-jährigen Frau und ihrem 48-jährigen getrennt lebenden Ehemann fahrlässige Tötung vor. Ihr Grundstück war demnach nicht für die Haltung eines Hundes der Rasse Kangal geeignet. Außerdem sei das Halsband zu schwach gewesen, so dass sich das Tier losreißen konnte.

Die 72-Jährige wurde am 30. Mai 2017 unvermittelt auf einem Fußweg von dem Hund angefallen und mehrfach in Kopf und Hals gebissen. Ein von einer Zeugin alarmierter Notarzt konnte sich erst um die Frau kümmern, als der Hund von ihr abgelassen hatte - die Hilfe kam jedoch zu spät. Das Tier wurde von der Polizei erschossen. Für den Prozess wurden zunächst vier Verhandlungstage bis 10. Juli angesetzt.