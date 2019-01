Ehemalige Mariphil-Patenkinder starten ins Berufsleben

Das Mariphil-Kinderdorf möchte die Menschen auf den Philippinen dazu befähigen, die Gesellschaft nachhaltig von unten zu verändern. Dabei ist Bildung der zentrale Schlüssel. Seit 2003 werden Schüler aus dem Mariphil-Projektgebiet und seit 2011 auch aus dem Kinderdorf auf ihrem Bildungsweg von Pateneltern aus Deutschland unterstützt. Von derzeit insgesamt 164 Patenkindern, auch bekannt als Scholars, besuchen 26 das Collage, 110 die High-School und 28 die Grund- oder Vorschule. Für viele philippinische Kinder ist der Schulbesuch trotz Schulpflicht keineswegs selbstverständlich. Ohne Hilfe der Paten könnten viele Familien es sich nicht leisten, ihre Kinder in den Unterricht zu schicken.

Mariphil befolgt strenge Richtlinien, womit sichergestellt werden soll, dass eine Patenschaft nicht im Sand verläuft und nur Schüler unterstützt werden, die ein gewisses Maß an Motivation und Selbstdisziplin mitbringen. Deshalb müssen sie regelmäßig gute Leistungsnachweise vorzeigen und einen Tag in der Woche im Garten des Kinderdorfes mitanpacken. Außerdem können lediglich Kinder, deren Familien als bedürftig oder mittellos eingestuft werden, ein Scholarship über Mariphil erhalten. Dabei soll jede Familie einen – wenn auch noch so geringen – Eigenanteil der Kosten tragen. Über die Jahre hat das Schulpatenschaft-Konzept Früchte getragen: Mehr als 30 der geförderten Patenkinder haben bislang ihr Studium am College abgeschlossen. Zwei deutsche Freiwillige aus dem Mariphil-Kinderdorf haben Jincky Grace Fernandez und Malvin Tadle getroffen, beide ehemalige Mariphil-Patenkinder, die nach erfolgreich absolvierter Ausbildung inzwischen auf eigenen Beinen im Leben stehen.

Die 21-jährige Jincky hat bereits mit 16 Jahren ihr Lehramtstudium begonnen und dieses im letzten Jahr abgeschlossen. Inzwischen lehrt sie in der High School in Tubod, welche auch die Jungen und Mädchen aus dem Kinderdorf besuchen. Dort unterrichtet sie ihre eigene neunte Klasse und drei weitere Klassen in Englisch und „Values Education“. Malvin, der 14 Jahre durch eine Schulpatenschaft unterstützt wurde, absolvierte im März diesen Jahres sein Bachelorstudium und arbeitet seitdem als Ingenieur in Führungsposition bei einer Aufzugfirma in Davao.

Spende fließen in Schulmaterial

Sowohl Jincky als auch Malvin wurden durch ihre Paten aus Deutschland mit einem monatlichen Beitrag unterstützt, der beispielsweise für Fahrtkosten, Schulmaterial oder -uniform eingesetzt wurde und somit die Eltern finanziell stark entlastete. Durch die Schulpatenschaft hatten Jincky und Malvin jeweils als einziges Kind der Familie die Möglichkeit, das College zu besuchen. Trotzdem entstand kein Neid unter den Geschwistern, im Gegenteil. Sie sind sogar stolz auf das, was die beiden erreicht haben. Auf die Frage, ob es dadurch starke Unterschiede zwischen den Geschwistern gäbe, erklärt uns Malvin, dass sein jüngerer Bruder bereits seit fünf Jahren als Truckfahrer arbeite und dadurch mehr Lebens- und Arbeitserfahrung gesammelt habe. Als etwas Besseres sieht er sich nicht: „Wir haben einfach unterschiedliche Erfahrungen gesammelt.“

Kontakt zu Pateneltern

Im Laufe des Gesprächs betont Malvin immer wieder, wie dankbar er seinen Paten und Mariphil ist. Ohne sie wäre sein Traum nie in Erfüllung gegangen, erzählt er mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Auch Jincky weiß die Unterstützung sehr zu schätzen und hält auch jetzt noch regen Kontakt zu ihren Pateneltern. Sie haben im Laufe der Jahre eine enge Freundschaft entwickelt. „Sie sind Teil meiner Familie“, sagt sie. Neben zahlreichen Briefen und Paketen haben sie sich 2016 sogar persönlich kennengelernt, als ihre Pateneltern sie hier in Tubod besucht haben. Sie möchten die junge Frau auch weiterhin begleiten und unterstützen, denn sie träumt von einer eigenen Schule.

Jinckys Wunsch ist es, gemeinsam mit ihrer Mutter die Reisfarm der Familie zu verlassen und in einem richtigen Haus zu leben. Malvin plant, sein Elternhaus zu renovieren und Zugang zu Strom und Wasser zu schaffen.

Den ehemaligen Patenkindern ist bewusst, dass es vielen Kindern auf den Philippinen verwehrt bleibt, die Ausbildung abzuschließen und in eine sichere und selbstbestimmten Zukunft zu blicken. Da ihnen durch die Schulpatenschaft genau dies ermöglicht wurde, möchten sie an die nächste Generation etwas zurückgeben.

Jincky plant wöchentlichen Englischunterricht im Kinderdorf und beide unterstützen schon jetzt junge Schüler und deren Familien bei den anfallenden Schulkosten. Beide sind der Überzeugung, dass der Zugang zu Bildung die Grundlage dafür ist, um Schritt für Schritt in eine gerechtere Welt gehen können.