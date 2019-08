Egon Strobel, ein politisches Urgestein, feiert seinen 80. Geburtstag

Als politisches Urgestein von Gutenstein könnte man Egon Strobel bezeichnen. Er feiert am Dienstag, 20. August, seinen 80. Geburtstag. 44 Jahre lang hatte er sich als Gemeinderat für die Belange der Ortschaft eingesetzt. Geboren im Jahr 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, verlor er schon im Alter von fünf Jahren seinen Vater. Er fiel im Krieg

Die Arbeit im Gemeinderat hat im Spaß gemacht - vor allem anfangs

Also musste Egon Strobel von klein auf in der Landwirtschaft mit anpacken und war das Arbeiten gewöhnt. 1965 heiratete er Irma Jäger aus Oberschwandorf. Im selben Jahr wurde der Jubilar in den Gemeinderat der damals noch selbständigen Gemeinde Gutenstein gewählt und gehörte auch nach der Eingemeindung im Jahre 1974 ohne Unterbrechung dem Sigmaringer Stadtrat bis zum Jahre 2009 an. In dieser Zeit hatte er es mit vier Bürgermeistern und zwei Ortsvorstehern zu tun. „Die Arbeit als Gemeinderat hat mir Spaß gemacht. Besonders anfangs, als man nicht auf andere Fraktionen angewiesen war, weil man die Mehrheit hatte“, sagte das CDU-Mitglied augenzwinkernd. Wichtig sei auch immer die gemeinsame Einkehr gewesen, um die Sitzungen nachzubereiten. Gerne führt Egon Strobel politische Diskussionen, sei es mit Gleichgesinnten, sei es mit anders Denkenden. In der Landwirtschaft, in die er hineingewachsen ist, habe er viele bedeutende Veränderungen erlebt: unter anderem die rasanten technischen Erneuerungen und die verschiedenen landwirtschaftlichen Strukturen. Nach dem Krieg habe es in Gutenstein 30 Milchlieferanten gegeben, heute sei sein Sohn der einzige. Zwischen Beuron und Laiz gebe es keinen weiteren Milchviehbetrieb.

1970 richtete sich Egon Strobel eine Brennerei ein, die er bis heute hobbymäßig betreibt. Im vergangenen Jahr habe er mehr als 100 Korn- und Obstbrände angesetzt. Seit 1995 backen die Strobels freitags Brot, Weckle und Seelen im Holzbackofen und verkaufen diese Waren. Heute bewirtschaftet Egon Strobels Sohn Urban mit seiner Frau Andrea und den Kindern Maximilian und Marius den Hof. Alle sind verantwortlich für den Hofladen und das Milchhäusle.

20 Jahre war der Jubilar Schöffe beim Verwaltungsgericht Sigmaringen und gehörte 30 Jahre dem Verwaltungsrat der Heubergwasserversorgung rechts der Donau an. Viele Jahre gehörte er als aktives Mitglied der Feuerwehr an und sang mit seiner Frau Irma im Kirchenchor, dem er sehr viele Jahre vorstand. Gerne ist er in der Natur, hilft gelegentlich noch in der Landwirtschaft und zeigt Interesse, was im Dorf und in der Welt so passiert. Ortsvorsteher Günter Gregori gratulierte im Namen der Ortschaftsverwaltung und der Stadtverwaltung und überreichte ein Präsent.