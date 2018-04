Egerländer Musikanten machen Halt in Sigmaringen

Die größten Hits von Ernst Mosch haben Bernd Wolf und seine Egerländer Musikanten beim zweiten Konzert ihrer Tournee am Freitag in der Stadthalle Sigmaringen präsentiert. Mit einem Feuerwerk der guten Laune und dem Hauch von Nostalgie versetzten die durchweg hochkarätigen Musiker mit Bernd Wolf an ihrer Spitze rund 300 Gäste in die Zeit der legendären Musik des Original Orchesters von Ernst Mosch, den seine Fans liebevoll „König der Blasmusik“ nannten.

Die rund 22 Musikanten begeisterten ihr Publikum schon in den ersten Minuten des anspruchsvollen Blasmusik-Konzertes mit der Originalmusik des im Jahre 1999 verstorbenen Musikers Ernst Mosch. 1956 gründete der Dirigent Mosch ein Orchester mit fester Blasmusikbesetzung und legte somit den Grundstein für die Original Egerländer Musikanten. In dieser Formation spielte auch Bernd Wolf mit. Nach dem Tod der Blasmusiklegende Mosch begann Wolf gemeinsam mit seinen Egerländer Musikanten, den unverwechselbaren Egerländer-Sound zu kultivieren.

Polka ist Trumpf

Wunderschöne Melodien wie „Von Böhmen rund um die Welt“, „Südböhmische Polka“ und „Egerland-Heimatland“, um nur einige zu nennen, kamen zu Gehör. Zu vielen Stücken klatschten die hellauf begeisterten Zuschauer den Takt mit. „Ich freue mich so sehr, an meinem Geburtstag so exzellente Blasmusik erleben zu dürfen, das gibt es doch sehr selten“, sagte Klara Mahlenbrey aus Ostrach-Magenbuch. Bernd Wolf gratulierte der Zuschauerin im Auftrag ihrer Freundin Lina Schneider aus Ostrach von der Bühne herunter zum Ehrentag und überreichte ihr einen bunten Blumenstrauß. „Die Musik erinnert mich an meine Kinderzeit, ich höre Blasmusik schon, seitdem ich auf der Welt bin“, erzählte das Geburtstagskind voller Freude und Begeisterung. Die Volksmusik begleite sie ihr Leben lang, sprudelte es aus Mahlenbrey nur so heraus. Sie organisiert in Ostrach immer wieder Volks- und Blasmusik-Konzerte.

Weltweit ist der unverwechselbare, swingende Sound der Vollblutmusiker aus dem Egerland bekannt und lädt sein Publikum zum Träumen ein. Im Lauf der Jahrzehnte hat der Komponist und Arrangeur Mosch mehr als 40 Millionen Schallplatten verkauft und stand mit seinem Orchester bei mehr als 1000 Konzerten in 42 Ländern weltweit auf der Bühne. Bernd Wolf war mit Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten mehrere Jahre auf Tournee. Sein Vater Elmar Wolf und er selbst haben gemeinsam mit Ernst Mosch den Mosch-Musikverlag gegründet und waren dessen engste Vertrauten und Partner. Mit seinem Orchester „Bernd Wolf und seine Egerländer Musikanten“ ließ er Erinnerungen aufleben. Zahlreiche Musiker, die bereits im Original Orchester von Ernst Mosch gespielt haben, setzten auch bei diesem Konzert mit der traditionellen Blasmusik ganz besondere Akzente. Die aus dem Jahr 1956 „Fuchsgraben-Polka“, der „Astronauten-Marsch“, das Volkslied „Wir sind Kinder von der Eger“ oder „Bis bald auf Wiedersehen“, viele alte Blasmusik-Evergreens waren zu hören. Den ganzen Abend über erklang Gute-Laune-Blasmusik und erfüllte die Stadthalle. Mit einem Solo auf zwei Löffeln löste Schlagzeuger Stefan Holfelder beim Stück „Löffelpolka“ große Freude aus. Holfelder kredenzte sein Spiel mit dem Besteck nicht nur auf der Bühne, sondern servierte sein Spiel auch inmitten der Zuschauer. Gesanglich veredelten Noelle und Philipp die einzelnen Stücke mit ihren hinreißenden Stimmen.

Als charmante Seele stellte Werner Schreml die geborene Elsässerin vor, als studierter Trompeter wurde Philip Hölzer vom sehr wortgewandten Moderator des Abends vorgestellt. Neben seiner Liebe zum Gesang, unterstütze der Hobby-Imker das Orchester am Flügelhorn, informierte Schreml. Überhaupt bereicherte der Tenorhornist das Programm mit lustigen Anekdoten und lustigen Informationen rund um Komponisten und deren Werke. Über drei Stunden intonierten die brillanten Musiker nach vier Jahren Pause und überstandener Krankheit des schwungvollen Dirigenten Bernd Wolf ihren echten unverwechselbaren Egerländer Sound. Mit Standing Ovations und der Bitte nach einer Zugabe zeigten die Fans und Liebhaber dieser fulminanten, musikalischen Unterhaltung der begabten Instrumentalisten am Ende ihre volle Begeisterung.