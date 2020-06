Zwei Stürze mit E-Bike vermeldet die Polizei am Montag. Eine Rippenfraktur zog sich ein 50-jähriger Radfahrer zu, der am Sonntag kurz vor 12 Uhr einen gekiesten Feldweg von der Josefstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Infolge eines Bremsmanövers verlor der Fahrradfahrer auf dem schlüpfrigen Untergrund die Kontrolle über sein Elektrorad und stürzte. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf dem Donautalradweg bei Gutenstein in Höhe der dortigen Brücke stürzte am Samstag gegen 16.30 Uhr eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin. Die Frau verlor auf Schotter vermutlich infolge eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Elektrorad und kam zu Fall. Hierdurch verletzte sie sich. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.