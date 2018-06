Duo „Oropax“ schafft Nähe: Vater war in Sigmaringen Soldat

Unter dem Titel „Baden-Württemberg macht Spaß“ hat SWR1 sein Comedy- und Kabarettfestival präsentiert. Schon im Januar waren alle 1400 Karten verkauft. Die Erwartungen waren hoch und wurden erfüllt. Altbewährtes und Wiederentdecktes sorgten für einen unterhaltsamen Abend. Das Liebenswerte an den Menschen, das zeigt diese Comedy-Show, ist ihre Unzulänglichkeit, über die man am besten lacht.

„Wer war schon mal hier?“, fragte SWR1-Moderatorin Stefanie Anhalt in der Stadthalle und erklärte das Prinzip: „Die, die noch nie da waren, folgen einfach den anderen.“ Die Laufwege waren kurz und kreuzten sich nicht. Wer zweimal den Saal beziehungsweise das Zelt wechselte, konnte vier unterschiedliche Programme sehen. Die Akustik war in der Stadthalle besser, dafür war es im Zelt „heimeliger“. Gekommen waren die meisten in Kleingruppen. Diese machten den Besuch zu einem Ereignis und die Besucher brachten zudem die gute Laune gleich mit. Zwischendurch blieb genug Zeit, sich von den geistigen Höhenflügen und „Bonmots“ des einen Auftritts wieder zu erholen und für den nächsten Auftritt zu stärken.

Das Duo „Oropax“ mit den Brüdern Thomas und Volker Martins überraschte mit Wortakrobatik jenseits jeglicher Berechenbarkeit. Sie brachten die meisten Stand-Up-Elemente mit Wiedererkennungswert mit. Denn die als Freiburger angekündigten sind Fast-Sigmaringer und kommen, wie Sprecherin Anhalt verriet, „eigentlich“ aus Pfullendorf. Dass sie sämtliche Dörfer in der Umgebung kennen, weil ihr Vater in Sigmaringen Soldat war, schaffte kurze Wege der Verständigung. Sie kennen Krauchenwies, den Zielfinger See und sogar Ennetach und Laiz (nicht den Ordner). Manchmal müssen die Zuhörer allerdings fix im Denken sein und auch mal um die Ecke kombinieren können, wenn die beiden aus dem Leben zweier Brüder erzählen: Der Wein ist gut, weil vom Weingut, und schlecht, weil „mis en bouteille“, vielleicht ist es ein Chardon-nee oder ein Cabar-nee? Thomas muss den Doofen spielen und darf zu seinem Bruder sagen: „Du bist eifersüchtig darauf, dass ich so einen tollen Bruder hab und du nicht.“

Schwäbisch verstehen

Wer schwäbisch kann, so Stefanie Anhalt, ist bei „Ernst & Heinrich“ auf der sicheren Seite. Die beiden Comedians haben es musikalisch wie schwäbisch „voll drauf“ und nehmen sich und ihre Landsleute liebevoll mit „Sack-Zement und Haidanai“ auf die Schippe. Sie erinnern an die Untiefen der schwäbischen Seele, die gerne „Schnäpple“ macht und loben das angrenzende Nachbarland Baden: „Ha, du, do ischs schee“. Auf der mitgebrachten Leinwand spielt ihr Alter-Ego, der „Lädda-Gschwätz-Blogger“, mit.

Heinrich Del Core, der Schwabe mit italienischem Namen, trifft danach mitten in den Alltag von Mann, der gerne mit einer Drohne spielen würde, und Frau, die ihren Thermomix durchsetzt. Realistisches allzu realistisch bringt er „trocken“ und im gemäßigten Rottweiler Dialekt so auf die Bühne, dass sich fast jeder angesprochen fühlt. Erst bekommen jedoch die Schweizer ihr Fett weg, weil man dort schon für zu schnelles „gugga“ einen Strafzettel bekommt. Seine Geschichten aus dem Eheleben strapazieren mit einem „du Schatz“ die Lachmuskeln genauso, wie der Blick in die Abi-Zeitung der Tochter oder seine Erlebnisse bei der Benutzung der hochmodernen Toilette von Freunden. Del Core versteht es mit bloßen Andeutungen, die Funktionen einer Geberit-Fernsteuerung absolut anschaulich zu erklären oder vor den Fallstricken des Ehelebens zu warnen: „Lass dich nicht vom Thermomix aus der Küche mobben.“

Bissiger Mittermeier

Michael Mittermeiers Geschichten aus dem Leben sind eindeutig bissiger. Mit einem Mikrofon „bewaffnet“ lief Mittermeier bühnenstark hin und her und erzählte von „Begegnungen der dritten Art“, wenn dicke Kinder, die sich noch nie aus dem Zimmer bewegt haben, plötzlich auf der Jagd nach Pokémon die Straßen unsicher machen. Der bekannte Stand-Up-Comedian mit bayrischer Bodenhaftung und internationaler Anerkennung holt die ansonsten draußen gebliebene Politik herein. So zollt er unter anderem im aktualisierten Programm seinen „Respekt dem ersten Amerikaner, der mit einer toten Katze auf dem Kopf Politik macht“. Er verteilt Schläge – mit einem imaginären Laserschwert – und Ratschläge, wenn das Internet mal nicht funktioniert: „Zum Freunde treffen, nicht aus dem Vertrag, sondern aus der Tür gehen.“

Jeder hat seinen Favoriten

„Schön war’s“, fanden die Zuschauer. Die Programme waren vom Veranstalter so unterschiedlich gewählt, dass sie nicht wettbewerbsmäßig verglichen werden konnten. Bei einer nicht repräsentativen Umfrage am Ende des Abends kam dennoch heraus: Jeder hatte einen anderen Favoriten und fand dabei die anderen ebenfalls gut.