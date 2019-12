Dschungelbuch entführt in die Wildnis

Vor genau 125 Jahren erschien „Das Dschungelbuch“ als Sammlung von Erzählungen und Gedichten des Briten Rudyard Kipling. Mit „Dschungelbuch – Das Musical“ ist nun das Bochumer Theater Liberi am Freitagnachmittag in der Stadthalle Sigmaringen zu Gast gewesen. Findelkind Mogli, Panther Baghira, Tiger Shir Khan und Balu, der Bär, haben für rund 420 große und kleine Zuschauer die Aufführung zum Erlebnis für die ganze Familie gemacht.

„Die haben ja gar nicht das Lied ,Probier’s mal mit Gemütlichkeit’ gesungen, aber die Lieder waren toll, ganz besonders haben mir Shir Khan und Baghira gefallen“, sprudelte es aus der kleinen Mia aus Walbertsweiler heraus. Gemeinsam mit Schwester Leni standen sie in der Pause vor der Dschungelbuch-Leinwand im Foyer der Stadthalle und ließen sich von Mama Katja Blum fotografieren. „Mir hat Mogli besonders gut gefallen“, fügte Leni hinzu und freute sich sichtlich, in der wunderschön dekorierten Stadthalle, dieses Schauspiel zu erleben.

Viel Liebe zum Detail

Überhaupt war die Inszenierung des Theaters Liberi und federführend von Autor und Regisseur Helge Fedder mit viel Fantasie, Poesie und Liebe zum Detail gestaltet. Das farbenprächtige Bühnenbild und die zauberhaften Kostüme, wie das des gemütlichen Bären Balu (Okan Sen), den partysuchenden Geiern und dem eleganten Shir Khan im gelben Rokoko-Gehrock mit schwarz-weißen Streifen am Revers und auf dem Rücken, schafften eine magische Traumwelt. Insgesamt zwei Stunden entführten die allesamt hochkarätigen Musicaldarsteller ihre Zuschauer in den afrikanischen Dschungel, um ihnen anhand dieses Szenarios zentrale Werte wie Freundschaft, Toleranz, Selbstvertrauen oder Mut zu vermitteln.

Auf der Suche nach seinem Platz in dieser Welt begab sich Mogli, dargestellt von Ali Marcel Yildiz, auf den Weg durch den Dschungel. Von der Wölfin Akela aufgezogen, durchstreifte das Dschungelkind mit seinen Freunden, dem Panther Baghira (Lisa Perner) und dem Bären Balu (Okan Sen) die Wildnis, wo an jeder Ecke Gefahren lauerten. Die Schlange Kaa, von Laura Brümmer dargestellt, wollte den Jungen vor dem Verzehr hypnotisieren. Und auch der gefürchtete Tiger Shir Khan hatte Appetit auf den Leckerbissen Mogli.

Affenbande unterhält Publikum

Schlussendlich schafften es seine Freunde Baghira und Balu, ihren jungen Schützling ins Menschendorf zu bringen. Das Mädchen Narami (Wiebke Isabella Neulist) erleichterte Mogli den Weg zu seinesgleichen. Besonders unterhaltsam war das Affenvolk, das in den verlassenen Ruinen ihren Unfug trieb und die Magie des Feuers kennenlernen wollte. Amüsante Tänze mit Bananen, das Lied „Banana nana“ und die tollen Kostüme der Affenbande machten das Schauspiel kurzweilig. So richtig gefährlich kam der Tiger Shir Khan wohl niemandem vor, der mit viel Aktion und einer besonders schönen Gesichtsbemalung seine Akzente in dem Klassikermärchen setzte.

Auch wenn die Lieder auf eine Eigenproduktion des seit 2008 bestehenden Theaters Liberi zurückzuführen waren, hatten viele Ohrwurm-Charakter und animierten das Publikum zu Interaktionen. Die zarte Poesie der Aufführung, die Musik – von der gefühlvollen Ballade bis hin zum rockigen Song – forderten jeden zum Mitklatschen auf. Das spielfreudige junge Ensemble, das die kleinen Zuschauer ernst nahm, machte die Aufführung zum Erlebnis für die ganze Familie.