Eine Wahnsinns-Show haben die fünf Jungs der Drum-Stars am Samstagabend in der Stadthalle Sigmaringen abgeliefert. Mehr als 500 Zuschauer standen Kopf und wurden von der beeindruckenden Percussion-Show mit Lichteffekte mitgerissen. Ob Abflussrohre, Klappleitern , Mülltonnen aus Metall oder Kunststoff – alles machten die studierten Schlagzeuger zu enormen Klangkörpern. Sogar Ping-Pong-Spielen auf den Trommeln wurde dank der vier Unterhaltungstalente zum Erlebnis. Bei jedem einzelnen Trommelschlag spritze hell angeleuchtetes Wasser in die Luft. So blieben neben dem Klangerlebnis auch bleibende visuelle Eindrücke für die Zuschauer.

„Es ist einfach sensationell, die Aktion mit Musik, Licht und Bewegung auf der Bühne mitzuerleben, da springt der Funke sofort über“, sagte Tina Breuer, die mit ihrem Sohn Malte in der ersten Reihe saß. „Ich spiele selbst auch Schlagzeug und bin total begeistert“, fügte der zwölfjährige Sohn hinzu. Das ganze Publikum zeigte sich begeistert von der vielseitigen Show, und jubelte mit. Laute, kraftvolle Stücke auf den verschiedensten Trommeln wechselten sich ab mit unterhaltsamen Körperperkussions-Einlagen oder ruhigen, melodiösen Stücken auf dem Marimba oder Hang – einem Wok-ähnlichen Instrument.

Die fünf Trommler Benni Pfeifer, Bernhard Pricha, Flo Pfeifer, Jakob Ehrlich und Stefan Häfele Dias überzeugten mit Schnelligkeit, Präzision und viel Liebe zum Detail. Das Publikum wurde zu jeder Zeit einbezogen, und klatschte, stampfte mit den Füßen oder schnippten mit den Fingern zum Takt. Licht und Wasser waren wesentliche Elemente ihrer Show. Neben den Wasserspritzern auf den Trommeln wirbelten die Akteure ihre leuchtenden LED-Sticks durch die Luft. Mit den bunten Boomwhackers trafen sie nicht nur Leitern und Abflussrohre, sondern auch die Köpfe ihrer Kollegen – zur Freude des Publikums.

Sogar mit Flipflops spielen die Trommler

In phänomenalem Tempo spielten die Schlagzeuger auf Marimbaphon und auf bunt leuchtenden Trommeln. Benni Pfeifer, der Chef der Formation, bearbeitete sein Röhrenensemble sogar mit Flipflops taktvoll, und entlockte dem Hang karibische Töne. Die Gruppe intonierten „Haus am See“ von Peter Fox ebenso bravourös wie „ Heart skips a Beat“ von Olly Murs oder „Somebody that I used to know“ von Gotye. Bei dem Queen-Hit „We will rock you“ sorgten Künstler und Publikum für ein überaus klanghaftes Raumgefühl. Unterhaltsam spielten die Drum-Stars in buntem Scheinwerferlicht, mimten beispielsweise auf den Bus wartende Gäste – darunter ein Fussball-Fan, ein ABC-Schütze und ein Marilyn-Monroe-Verschnitt –die ihre Zeit im Regen mit rhythmisch dem Regen angepassten, prasselnden Cajon-Schlägen überbrückten

Mit der bunten und abwechslungsreichen Show entführten die Schlagwerker das Publikum in archaische Klangsphären. Alle ließen sich zum im Rhythmus der Ton-angebenden Trommler klatschen und stampfen animieren. Zum Schluss liefen die Akteure durchs Publikum und ließen die Gäste an die rotleuchtenden Sticks. „Das war ganz toll“, schwärmte der neunjährige Anton Bergmann aus Laiz, der gemeinsam mit seinem Vater dort war. Nach zwei Stunden hoch geladener Trommel-Show der Extraklasse, mehreren Zugaben und etlichen Selfies der Drum-Stars standen die Schlagzeug-Profis ihren Fans für Autogramme und Fotos im Foyer noch lange zur Verfügung. (krö)