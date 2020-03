„Drum-Stars“ bieten Show mit Licht- und Wassereffekten

Bei weitem mehr als nur laute Schläge auf diversen Schlaginstrumenten haben die fünf Jungs der Formation „Drum-Stars“ ihrem Publikum geboten. Rund 300 Zuschauer hielt es nicht mehr auf den Stühlen, sie klatschten und stampften im Rhythmus mit und wurden Bestandteil einer faszinierenden Trommel-Performance.

„Ich könnte es dreimal anschauen“, sagte Felix Dreher aus Laiz. Gemeinsam mit seinen Freunden Anton Bermann, seinem Bruder Clemens und den Brüdern Moritz und Rafael Seßler sogen sie das Percussion-Feuerwerk nur so in sich auf. Die absolute Krönung für die Jungs war es als Clemens Dreher (9) und Rafael Seßler (8) zum Finale als Akteure selbst auf der Bühne stehen durften und mit den pinkfarbenen LED-Sticks auf die leuchtende Trommel schlugen.

Aber nicht nur die Kleinen brannten für die Show, das gesamte Publikum ließ sich von den Stücken der Trommelkunst mit vielen Lichteffekten in den Bann ziehen. Die Drum-Stars Benni Pfeifer, Ruben Lipka, Bernhard Pricha, Jakob Ehrlich und Stefan Höfele-Diers waren mal mit futuristischen LED-Kapuzen-Sweatshirts und leuchtenden, perfekt zur Musik synchronisierten Drums, mal als blonde Tussi, ABC-Schütze und leicht angeheiterten Fussballfan voll in Aktion.

Licht und Wasser wurden zu perfekt in Szene gesetzten Elementen ihrer rasanten Show. Im Bühnennebel spritzten bei jedem Schlag auf die Membranen Wasserfontänen. Kurzerhand wurden Regentonnen, aufklappbare Alu-Leitern, Plastikrohre und andere Alltagsgegenstände zu Instrumenten umfunktioniert und sorgten zusätzlich für ein visuelles Erlebnis.

In rasantem Tempo spielten die Schlagzeuger auf Marimbaphon, auf bunt leuchtenden Trommeln. Benni Pfeifer bearbeitete taktvoll mit Flipflops sein Röhrenensemble, entlockte dem Hang karibische Töne, so das bei dem einen oder anderen sogar der eigene Bauch vibrierte. Sogar Ping Pong Spielen auf den Trommeln mit Mini-Netz wurde dank der Künstler zum Erlebnis. Sie intonierten Hits wie „ Heart skips a Beat“ von Olly Murs oder „Somebody that I used to know“ von Gotye.

Bei dem Song „Shape of you“ von Ed Sheeran griff Benni Pfeifer, Manager und Kopf der Drummer, zum Mikrophon. Bei dem Song „We will rock you“, im Original von der Rockgruppe Queen, war kein Halten mehr, die ganze Stadthalle bebte wegen der mittlerweile stehenden und rhythmisch stampfenden Zuschauer.

In archaische Klangsphären entführten die Schlagwerker alle Anwesenden, nur Wenige benutzten die ausliegenden Ohrstöpsel.

Die allesamt studierten und europaweit bekannten Musiker verstanden es, ihre Zuhörer einfach mit ins Geschehen einzubauen und alle Geschehnisse des gesellschaftlichen Lebens für zwei Stunden restlos auszublenden.

Doch nicht nur die Trommelschläge hielten die Zuhörer in Atem, auch die im Wechsel auftauchenden leisen Tönen belebten das Szenario und gaben dem Publikum die Gelegenheit kurz durchzuatmen.

„Ein absolut großartiges Erlebnis, einfach fantastisch“, sagte Antonia Dies aus Stockach am Ende der Schlagwerkparade. Ihre Freundin habe ihr von der Show in Überlingen so mitreißend berichtet, dass sie gleich mit ihrem Ehemann die nächste Show in näherer Umgebung buchte, sagte die Zuschauerin, bevor sie sich auf den Heimweg machte.