Druckbehälter löst am Sonntag in Sigmaringen einen Polizeieinsatz aus

Die Beobachtung eines Zeugen hat am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr einen größeren Einsatz in Sigmaringen ausgelöst. Wie der Zeuge berichtete, hatte er bei einem auf einem Firmengelände in der Straße „Wachtelhau“ stehenden Druckbehälter bemerkt, dass dort eine gasförmige Substanz austritt. Die Feuerwehr Sigmaringen konnte feststellen, dass in dem Behälter Überdruck herrschte, deshalb die Sicherheitsmechanik einsetzte und den Druck abließ. Durch den austretenden Stickstoff bestand für die Anwohner allerdings keine Gefahr.