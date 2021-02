DRK unterstützt mobiles Impfteam im Kreis

Die mobilen Impfteams des Kreisimpfzentrums sind gestartet. Das DRK im Kreis Sigmaringen unterstützt laut Pressemitteilung mit ehrenamtlichen Helfern und einem Fahrzeug aus dem Bevölkerungsschutz den Landkreis bei der Umsetzung der landesweiten Impfstrategie.

Das Fahrzeug ist jeweils mit zwei ehrenamtlichen Helfern des DRK besetzt. Vom Kreisimpfzentrum werden ein Arzt und ein Impfassistent gestellt. Die Teams werden die stationären Pflegeeinrichtungen im Kreis anfahren und die dort lebenden Bewohner und Pflegekräfte gegen das Corona-Virus impfen. Die Helfer freuen sich, ihren Beitrag bei der Verimpfung leisten zu können und beginnen ihren Einsatz in einer Pflegeeinrichtung in Ostrach. Zudem unterstützt das DRK Pflegeeinrichtungen bei der Durchführung von Corona-Schnelltests bei Mitarbeitern und Besuchern im Rahmen der vorgegebenen Testpflicht sowie das Gesundheitsamt bei Ausbruchsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen.