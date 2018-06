Der DRK-Kreisverband baut für Sigmaringen und Inzigkofen eine neue Jugendrotkreuz-Gruppe auf. Philip Müller aus Vilsingen hatte die Idee dazu und wird die Leitung der Gruppe übernehmen. Bislang gibt es eine solche Gruppe in der Kreisstadt nicht. „Das will ich nun ändern“, sagt der 22-Jährige.

Das Jugendrotkreuz hat innerhalb der Rotkreuzbewegung einen wichtigen Stellenwert. Hier kommen junge Menschen zu einer der größten Hilfsorganisationen der Welt, der Nachwuchs wird gefördert. Junge Menschen lernen Bereiche wie Erste Hilfe, soziales Engagement, Gesundheit und Umwelt altersgerecht kennen. „Und natürlich spielt für uns auch die Nachwuchsförderung für unsere Bereitschaft eine große Rolle“, sagt Müller.

Müller absolviert derzeit eine Ausbildung im DRK

Während es in Sigmaringen bislang keine Jugendrotkreuzgruppe gab, ist das im übrigen Kreisgebiet anders: Insgesamt hat der DRK-Kreisverband an zehn Standorten bereits 17 Gruppen. Ende 2014 waren 251 Kinder und Jugendliche organisiert, sagt Müller, der seit drei Jahren ehrenamtlich im DRK Rettungsdienst und der Bereitschaft Inzigkofen tätig ist sowie derzeit eine Ausbildung im DRK zum Kaufmann im Gesundheitswesen absolviert. Ihm werden Kim Heger und Elisabeth Riegger beiseite stehen, die im DRK bereits als Gruppenleiter tätig sind. Was nun fehlt, sind motivierte Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren aus Sigmaringen und Inzigkofen, die Lust haben, Teil der Jugendrotkreuzgemeinschaft zu werden.

„Es gibt bereits positive Rückmeldungen“, sagt der Vilsinger, vor allem die jüngsten Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferiensommers hätten bei vielen Kindern und Jugendlichen Interesse geweckt. Optimalerweise erhofft sich Müller rund 30 Anmeldungen. „Dann können wir nach Alter gestaffelt zwei Gruppen mit je 15 Mitgliedern bilden“, sagt er. Wichtigste Voraussetzung sei der Spaß: „Letztlich brauchen wir dann Kinder und Jugendliche, die sehen wollen, wie bei uns gearbeitet wird, und die sich einbringen wollen.“

Auf dem Programm der Gruppe werden viele interessante Aktivitäten stehen. Dazu zählen wissenswerte Erste Hilfe-Einführungen, abenteuerliche Zeltlager oder auch gemeinsame kurzweilige Treffen zu ausgewählten Themen der Arbeit des Roten Kreuzes.

Kinder und Jugendliche, die Interesse haben, können sich bei Philip Müller anmelden unter Telefon 07571/742335. Die erste Gruppenstunde ist geplant für Mittwoch, 28. Oktober, um 17.30 Uhr in der Geschäftsstelle des DRK Kreisverbands in Sigmaringen in der Hohenzollernstraße 6.