DRK nimmt Corona-Testmobil in Betrieb

Um das interkommunale Testangebot auszubauen, startet der DRK-Kreisverband Sigmaringen erste Testläufe mit dem Corona-Testmobil, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Hierfür wurde kurzerhand ein Einsatzfahrzeug des DRK zum Testmobil umgerüstet, um künftig flexibel in Sigmaringen und Umgebung Testungen anbieten zu können.

Für einen ersten Testlauf sind folgende Stationen des DRK-Corona-Testmobil geplant: Donnerstag, 22. April, von 8 bis 12 Uhr vor den Sigmaringer Rathaus (Neubau). An selber Stelle soll das Testmobil auch am Samstag, 24. April, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr zum Einsatz kommen. Für Montag, 26. April, ist der Halt vor dem Gutensteiner Rathaus in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr geplant. Am Freitag, 30. April, soll das Testmobil in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr auf dem Dorfplatz in Jugnau zum Einsatz kommen.

Die ersten vier Termine bilden die Testphase. Ist diese abgeschlossen, wird ein Fahrplan aufgestellt, nach dem das Corona-Testmobil regelmäßig verschiedene Stationen in Sigmaringen und den umliegenden Gemeinden anfährt, heißt es in dem Schreiben.

Personen, die das Testangebot in Anspruch nehmen möchten, werden gebeten, vorab die Formulare (Berechtigungsschein, Entnahmeprotokoll, Bestätigung negatives Testergebnis) auf der Homepage des DRK Kreisverbands Sigmaringen auf www.drk-sigmaringen.de herunterzuladen, um die persönlichen Daten zu ergänzen und ausgedruckt mitzubringen. Für Personen, die sich spontan testen lassen möchten, hält das DRK Formulare vor Ort bereit.

Im Rahmen der kommunalen Test- und Öffnungsstrategie für den Landkreis ist eine digitale Lösung als Ersatz für die Formulare in Papierform in Entwicklung.