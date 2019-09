DRK-Kreisverband und Rettungswache ziehen ins Vinzentius-Haus

Nach zweijähriger Umbauphase haben die Geschäftsstelle des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes und die Rettungswache Sigmaringen das Vinzentius-Haus in der Hohenzollernstraße bezogen. Neben der offiziellen Einweihung mit zahlreichen Ehrengästen sowie der Segnung konnten sich die Besucher bei einem Familientag über die verschiedenen Aufgaben und Abteilungen des DRK informieren.

Rolf Vögtle begrüßte als Präsident des DRK-Kreisverbands die Gäste und Mitarbeiter im neuen Seminarraum. Zum einen sei dieser Tag mit der Einweihung der Geschäftsstelle „die Sahnehaube der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen“, zum anderen könne gefeiert werde, weil ein modernes Zentrum eingeweiht wird, das für den Auftrag, „zu helfen, wenn Menschen in Not sind“, bestens gerüstet ist, sagte er: „170 hauptamtliche Mitarbeiter brauchen eine ordentliche und professionell geführte Geschäftsstelle und die Rettungswache angemessene und funktionale Räumlichkeiten.“ Gut 900 Ehrenamtliche in 18 Ortsvereinen und Bereitschaften bräuchten ebenso eine Stelle „wo die Fäden zusammenlaufen“.

Das Haus verfügt nun über moderne Schulungsräume, aber auch über einen ansprechend gestalteten Aufenthaltsraum. Vögtle, der gleichzeitig in unmittelbarer Nachbarschaft als Erster Landesbeamter des Landratsamts arbeitet, gab einen kurzen Überblick zur 40-jährigen Nutzung durch das DRK im denkmalgeschützten Teil des ehemaligen Fürst-Karl-Landeskrankenhauses. Die Anforderungen in den Bereichen Verwaltung, Rettungsdienst oder Arbeitsplatz seien besonders in den vergangenen zehn Jahren stark angewachsen. Selbst der bisherige Haupteingang erwies sich als nicht mehr praktikabel. Rund 2,2 Millionen Euro kostete der Umbau, wovon allerdings 600 000 Euro auf die Sanierung der Rettungswache entfielen und somit wieder von den Krankenkassen refinanziert werden.

Architektin Lena Störp vom Architekturbüro Mauch und Offner berichtete über die Renovierung des Gebäudes mit einem „erheblichen Instandhaltungsstau“. Zehn Bauabschnitte waren nötig, da der Betrieb der Rettungswache möglichst ungestört weiterlaufen musste. Unter anderem standen die Verlegung des Eingangs, der Bau einer Stützmauer und die Schaffung ausreichender Parkplätze an. Ein besonderes Geschenk brachten die Serviceclubs Round Table und Lady Circle mit. Sie übergaben an Vögtle und Will 500 Trösterbären im Wert von 6500 Euro, die bei betroffenen Kindern im Notfall für Trost und Vertrauen sorgen.

Abteilungen präsentieren sich

Bei einem Rundgang konnten die Gäste danach die ansprechenden Arbeitsräume besichtigen. Im Bereich neben und vor dem neuen Haupteingang präsentierten sich die verschiedenen Abteilungen, wie Hundestaffel oder Bergwacht. Neben Informationen gab es zudem Puppentheater oder eine Vorführung der Seniorengymnastik sowie eine Kletterwand und eine Spielstraße.