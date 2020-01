Driftende Autos bremsen 18-Jährige aus

Eine 18-jährige Autofahrerin ist in der Nacht zum Montag von zwei Autos verfolgt und zum Bremsen gezwungen worden. Das teilt die Polizei am Montag mit. Nach dem Besuch eines Schnellimbiss in den Burgwiesen in Sigmaringen sei die 18-Jährige von zwei Autos verfolgt worden. Als die Frau nach links in die Straße „In den Burgwiesen“ abbog, wurde sie von den beiden Wagen, einem Peugeot und einem KIA, überholt. Die beiden Autos drifteten am Auto der Frau vorbei, sodass sie ihren Wagen bis zum Stillstand abbremsen musste. Nach dieser Aktion stieg die Frau aus und stellte die beiden Männer in Begleitung ihrer Mitfahrerin zur Rede. Die Antwort des Peugeotfahrers war laut Polizei barsch und abweisend. Als die 18-Jährige in Richtung Stadtmitte weiterfuhr, blieben die beiden Verkehrsrowdys dicht dran. Im Bereich Leopoldsplatz driftete der 24-jährige Peugeotfahrer wieder über die Fahrbahn und stellte seinen Wagen quer. Die junge Frau konnte jedoch ausweichen. Die Verfolgung endete erst vor der Polizeiwache, wo die Betroffene Anzeige erstattete. Das Imponiergehabe der beiden Männer hat Konsequenzen, denn Anzeigen wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung werden folgen.