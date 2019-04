Drei dunkel gekleidete Jugendliche sollen in der Nacht zum Samstag in der Geiselhartstraße die Außenspiegel von drei geparkten Autos beschädigt haben. Der Gesamtschaden dürfte laut Polizeibericht mindestens 1000 Euro betragen. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040.