Drei Triathlons hintereinander

Torsten Schmanns und Torsten Deuter sind beim Triathlon in Oberschleißheim bei München gestartet. Schmanns erreichte einen sechsten Platz in seiner Altersklasse über die Sprintdistanz 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad und fünf Kilometer Laufen. Trippel-Triathlon ist eine Veranstaltung, bei welcher an einem Tag drei Triathlons innerhalb von acht Stunden bewältigt und die Einzelzeiten addiert werden. Deuter startete drei Mal hintereinander: Der Wettkampftag begann mit einem Supersprinttriathlon (250 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Rad und 2,5 Kilometer Laufen), nach zwei Stunden Pause folgte ein Sprinttriathlon, nach einer weiteren Stunde Pause ein Kurztriathlon (1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Rad und 10 Kilometer Laufen). Dadurch erreichte er in seiner Altersklasse den Gesamtsieg bei allen drei Wettkämpfen für das ALZ. In der Gesamtwertung landete er auf dem 7. Platz.