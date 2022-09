Drei tödliche Motorradunfälle innerhalb von zehn Tagen

In Stetten am kalten Markt ist am 4. September ein 65-jähriger Motorradfahrer nach dem Zusammenstoß mit einem 18-jährigen Porschefahrer gestorben. In Veringenstadt hat am vergangenen Samstag ein 16-jähriger Kradfahrer einen BMW übersehen, der Zusammenstoß kostete ihn das Leben. Der dritte tödliche Unfall ereignete sich am vergangenen Dienstag nahe Bad Saulgau. Eine 51-jährige Motorradfahrerin geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, blieb auf der Fahrbahn liegen und wurde später von einem anderen Fahrzeug überrollt.

Polizei gibt Zahlen bekannt

Eine Anfrage bei der Polizei ergab, dass die beschriebenen drei Unfälle die ersten tödlichen Motorradunfälle dieses Jahres sind. „Rein statistisch liegen wir mit den drei jüngsten Unfällen noch im Bereich der normalen Schwankung über die Jahre“, schreibt Polizeisprecherin Sarah König auf unsere Anfrage, und weist darauf hin, dass eine seriöse Bilanz erst nach Ablauf der Motorradsaison gezogen werde könne.

2021 stirbt kein Motorradfahrer

Um einordnen zu können, ob die Zahl der auf dem Motorrad Verstorbenen ungewöhnlich hoch ist, müssen die Zahlen der vergangenen Jahre betrachtet werden: Im Kreis Sigmaringen gab es im Jahr 2019 73 Unfälle, an denen Motorradfahrer beteiligt waren, dabei wurden vier getötet und 33 schwerer verletzt.

2020 verzeichnete die Polizei 77 Unfällen mit Beteiligung eines Motorradfahrers, davon wurden drei getötet und 20 schwerer verletzt. 2021 waren es 71 Unfälle, dabei wurde keiner der Fahrer getötet und 23 schwerer verletzt.

Das Fazit der Polizei

Verglichen mit den Zahlen der vergangenen vier Jahre zeichnet sich laut Polizeipräsidium aktuell keine ansteigende Tendenz bei den Verunglückten ab, sondern die Zahlen bewegten sich grob auf dem Niveau der Vorjahre.

Und doch ist jeder Unfall, bei dem Menschen verletzt oder getötet werden, einer zu viel.