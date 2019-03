Drei Täter schlagen 22-Jährigen nieder

Durch Faustschläge wurde ein 22-jähriger Mann am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in der Riedlinger Straße verletzt. Den Angaben des marokkanischen Asylbewerbers zufolge sei er zunächst von einem Unbekannten bis zu einer nahegelegenen Tankstelle verfolgt und bezichtigt worden, sein Handy gestohlen zu haben. Nach Zeugenaussagen sei der 22-Jährige dann von dem Unbekannten in Richtung „Am Ziegelacker“ weggezerrt und nach Hinzukommen zweier weiterer Männer festgehalten und mehrfach mit der Faust ins Gesicht und gegen die Brust geschlagen worden. Danach hätten sich die Angreifer in ein Haus zurückgezogen. Durch Zeugen wurde für den Verletzten ein Rettungswagen verständigt, welcher ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Die polizeilichen Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen dauern an.