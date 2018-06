Drei Schwanenbabys schlüpfen in Laiz

Tierischer Nachwuchs hat sich am Wochenende bei einer Familie in Laiz eingestellt: Unterhalb ihres Grundstückes, direkt an der Donau gelegen und im Schutz einer großen Weide, hat sich ein Schwanenpaar sein Nest gebaut. Nach gut sechswöchiger Brutzeit sind am Freitag die ersten zwei und am Samstag das dritte Schwanenküken geschlüpft. Noch am gleichen Tag unternahm Familie Schwan mit ihren drei kleinen Daunenbüscheln einen Ausflug auf der Donau. Die Familie kehrte wohlbehalten in ihr Nest zurück.