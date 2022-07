Drei Mal die 1,0 an der Liebfrauenschule

Die Abiturienten der Liebfrauenschule haben am Samstag zuerst in der Kirche St. Fidelis und schließlich in der festlich geschmückten Lizarena gemeinsam mit Familie, Freunden und ihren Lehrern ihre erfolgreich abgeschlossene Schulzeit gefeiert. Im ökumenischen Gottesdienst verknüpfte Schulseelsorger Gerhard Müller das humorvoll-selbstkritische Abitursmotto „2_22 – die Null steckt im Pulli“ sowohl mit dem Propheten Jeremia als auch mit dem Mediziner Uğur Şahin. Er ermutigte die Abiturienten, selbst ihre Weichen im Leben zu stellen, sich aber ebenso dem Ruf Gottes nicht zu verweigern. Eine Gruppe der Abiturienten begleitete den Gottesdienst musikalisch. Das teilte die Schule in einer Pressemitteilung mit.

Durch die anschließende Feier führten die beiden Moderatoren Ivo Baur und Nils Bandle. Obwohl einige der Schulabgänger leider krank zu Hause bleiben mussten, konnten auch diese dank eines Livestreams den kompletten Abend an der Feier teilnehmen. Zu Beginn begrüßte Schulleiter Gerald Eisen die Festgemeinschaft. Mit Blick darauf, wie gut es allen Anwesenden doch gehe, hob er das Augenmerk darauf, wie wichtig es deswegen sei, sich für eine bessere Welt einzubringen.

Physiklehrer Jonas Hiestand verglich in seiner Rede die aktuelle Weltlage mit aktuellen Serien und Filmen und ermutigte die Abiturienten, ihre eigenen Superkräfte zu entdecken und der Held ihrer ganz eigenen Geschichte in der Welt zu sein. In der darauffolgenden Schülerrede blickte Adrian Schütz mit Humor auf die Schulzeit zurück, die ja aufgrund der Pandemie immer wieder durchaus ungewöhnlich war. Stellvertretend für die Eltern fasste abschließend Frau Gaspari die Leistungen der Schüler mit einem „Wow!“ zusammen. Nach einem Festessen, welches die Lize-Köche zubereitet und serviert hatten, folgte die Zeugnisübergabe und die Verleihung einer Vielzahl an Preisen aufgrund herausragender Leistungen.

Dazu zählt auch der Lize-Grammy des Schulfördervereins, der Sozialpreis, der ein besonderes Augenmerk auf das Leitbild der Schule „Selbstentfaltung, Mitempfinden und Sorgsamkeit“ legt. In diesem Jahr konnte sich Niklas Erath über diese besondere Auszeichnung freuen. Der Abend wurde abgerundet mit einem bunten Programm, wie einem Quiz einer Schülergruppe gegen ein Lehrerteam, welches die Schüler für sich entscheiden konnten.